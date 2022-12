La dette de Pin Rouge gonfle et devient lourde pour New Richmond

Si le contexte économique actuel perdure, une réflexion s'imposera quant à la pérennité de la station touristique Pin Rouge. Selon le maire de New Richmond, Éric Dubé, la Ville ne parvient plus à éponger la dette de 2,8 millions de dollars, ce qui est très important pour une Municipalité de 3800 habitants.

La situation est drôlement compliquée depuis la hausse des taux d'intérêt , indique le maire.

Les contribuables n'ont pas la capacité financière de soutenir ces remboursements à long terme ni d'investir de nouvelles sommes d'argent pour le développement du parc régional, selon lui.

La station n'en est pas à ses premières difficultés financières. Photo : Radio-Canada / ICI Radio-Canada

Le 150 000 $ qui était budgété annuellement pour rembourser capital et intérêts ne suffit même plus à rembourser la totalité des intérêts pour la prochaine année , explique le maire, ce qui fait qu’on a dû rajouter 25 000 $ quand on a fait le budget 2023. Et la journée même où on l’a adopté, les taux d'intérêt avaient monté de point 5. Alors aujourd’hui, les 175 000 $ ne couvrent même pas les intérêts de la dette, encore moins le capital.

Éric Dubé a expliqué cette situation plus tôt cette semaine à la population dans son discours prononcé lors de l'adoption du budget 2023.

L'élu précise qu'il ne demande pas d'aide aux Municipalités et Villes environnantes pour l'instant, tout en ajoutant qu'aucune demande n'a encore été envoyée aux gouvernements.

Il prévient toutefois qu'il faudra, au cours de la prochaine année, se pencher sur le problème.

Avec les informations de Roxanne Langlois