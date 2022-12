Plus de peur que de mal pour une petite chienne attaquée par un oiseau de proie

L’animal, Chanelle, était sorti à l’extérieur et c’est à ce moment qu’elle a été la cible de l'oiseau. Elle était sur la marche et j’ai entendu un gros boum sur ma porte d’entrée. J’étais juste à côté alors j’ai ouvert la porte et à ma grande surprise, j’ai vu un gros oiseau.

Ce dernier s’est alors envolé, laissant Chanelle blessée derrière lui. J’étais sûr que j’avais perdu ma chienne , explique Mme Bilodeau. Elle s'est empressée de récupérer son animal de compagnie et de l'emmener rapidement chez le vétérinaire.

La chienne, qui pèse environ trois livres et demi, se porte bien, malgré une trace laissée par la griffe du vautour.