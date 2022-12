Deux hommes de Saskatoon arrêtés et visés par plus de 70 accusations criminelles

Deux hommes de 33 ans de Saskatoon font face à plus de 70 accusations criminelles, selon la police de Saskatoon. Ils ont été arrêtés vendredi dernier pour trafic de méthamphétamine.

Selon un communiqué de la police, ce sont des perquisitions effectuées dans deux maisons qui ont permis de saisir 8,5 kilogrammes de méthamphétamine, 7,2 grammes de cocaïne et 7,3 kilogrammes de produits du cannabis.

Le butin comprenait également des armes, dont un fusil de chasse chargé, un fusil de chasse à canon scié, un fusil d'assaut, des poings américains, des gilets pare-balles et une machette. Des équipements liés à la drogue et plus de 2700 munitions ont aussi été saisis, précise la police.

Le premier accusé a été arrêté lorsque la police a exécuté un mandat dans le quartier Parkridge, avec l'aide de l'unité de soutien tactique. L'exécution du mandat était considérée comme à haut risque en raison de la présence d'armes à feu , indique la police dans le communiqué.

L'homme a été trouvé dans un garage, mais a refusé d'obtempérer. Il a été placé en garde à vue en toute sécurité environ une heure plus tard, selon le communiqué.

Environ 45 minutes plus tard, les enquêteurs ont exécuté un second mandat dans une maison du quartier de Hampton Village et ont arrêté un autre homme.

Des outils d'une valeur de 100 000 dollars et six véhicules ont été saisis par la police, qui précise que d'autres accusations sont attendues.