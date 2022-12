Des parents d’enfants autistes accusent l’Ontario de ne pas respecter sa promesse

Le bureau de la ministre des Services à l'enfance Merrilee Fullerton assure que 8000 enfants autistes étaient inscrits au programme provincial en date de l'automne. Nous pouvons confirmer que la cible a été atteinte , dit un porte-parole.

Toutefois, il peut s'écouler plusieurs mois entre l'inscription d'un enfant et le début des services, l'enfant devant d'abord subir une évaluation de ses besoins.

« Il n'y a pas 8000 enfants qui reçoivent des services cliniques de base actuellement. Je n'y crois pas. » — Une citation de Angela Brandt, présidente de la Coalition ontarienne de l'autisme

En août dernier, la Presse canadienne avait recensé seulement 888 enfants recevant des services cliniques de base.

Patrick Bissett, porte-parole de la ministre Fullerton, a indiqué plus tôt ce mois-ci que 16 575 invitations avaient été envoyées à des parents pour une évaluation des besoins de leur enfant, mais sans préciser combien d'enfants recevaient des services.

220 000 $ dans le privé

Tom Wadden, père de deux garçons autistes de sept ans, raconte qu'il a reçu une invitation au début novembre pour une évaluation des besoins de ses enfants, mais son rendez-vous ne devait avoir lieu qu'en mars.

Il a pu finalement avoir une place en janvier, à la suite d'une annulation.

Il était sur la liste d'attente provinciale depuis cinq ans.

« Nous sommes au bord de la banqueroute après [avoir payé pour des services privés] pendant cinq ans. Et nous sommes loin d'être les seuls. » — Une citation de Tom Wadden, père de deux enfants autistes

Le père habitant à Stoney Creek dit que sa femme et lui ont dépensé environ 220 000 $ jusqu'à maintenant pour des services privés. Ils ont épuisé leurs économies et l'héritage de son épouse, en plus de s'endetter.

Certains parents ont reçu des sommes forfaitaires grâce au programme provincial, en attendant un plein financement.

Mme Brandt s'inquiète aussi du manque de fournisseurs de services. Elle cite le cas d'un ami qui a reçu l'approbation d'un financement provincial de 43 000 $ pour sa fille, mais n'arrive pas à trouver un spécialiste.

Au cours des cinq dernières années, il y a eu tant de retards que la capacité du système a été amputée , dit-elle. Même si certaines familles ont reçu de l'argent [du gouvernement], il n'y a nulle part où le dépenser.

Elle craint que le gouvernement Ford se serve de cette situation comme prétexte pour sabrer le financement du programme pour les autistes.