« Restez à la maison si vous avez des symptômes », rappelle la santé publique

Alors qu'à pareille date l'année dernière, le gouvernement du Québec rendait le télétravail obligatoire , fermait les bars, les restaurants et retardait le retour en classe au 10 janvier devant la multiplication rapide des cas, les choses vont un peu mieux cette année même si la situation reste préoccupante pour le système de santé et les urgences pédiatriques.

On fait face à une triple menace , a affirmé le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique, au micro de Tout un matin, sur ICI Première, jeudi, en raison de la circulation de trois virus respiratoires (coronavirus, influenza et syncytial) qui circulent beaucoup et qui sont très contagieux. Il a rappelé de rester à la maison si on éprouve des symptômes.

Ce serait un beau cadeau à faire à ses proches de ne pas les contaminer , dit le Dr Luc Boileau.

François Legault visite Sainte-Justine

C'était d'ailleurs le message du premier ministre du Québec, François Legault, qui était de passage au CHU Sainte-Justine en matinée vendredi afin de soutenir les enfants hospitalisés et d'encourager leurs parents en cette période d'habitude festive. Il y a beaucoup de virus qui circulent en ce moment et qui font mal aux enfants.

Le premier ministre, accompagné de son épouse, Isabelle Brais, a rappelé l'importance de porter le masque dans les endroits fermés, de rester à la maison si on a des symptômes qui s'apparentent au rhume et de le faire par solidarité avec les travailleurs du réseau de la santé, déjà surchargés par l'affût de malades.

« Je leur dis un gros merci, on leur doit beaucoup. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le Dr Boileau, qui a dit s'attendre à une remontée de l'influenza dans un proche avenir, s'est dit plus inquiet du coronavirus et des conséquences qu'il peut avoir chez certaines personnes, particulièrement les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est compromis.

« C'est une maladie qui peut être dangereuse. » — Une citation de Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique

Il ne faudrait pas non plus baisser la garde pour les autres virus, a mis en garde le directeur national de santé publique, indiquant que le virus syncytial peut aussi rendre les adultes très malades. Ni commettre l'erreur de penser que parce qu'on a eu une COVID légère, elle sera aussi légère pour notre entourage.

Rester prudent

L'avantage qu'on a, c'est que ce sont les mêmes mesures [de protection] pour chacun des virus et de rester prudents lors des rassemblements qui s'en viennent , ajoute le Dr Boileau, car tout le monde en a besoin .

C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement n'a pas cherché à limiter les rassemblements, bien conscient qu'il n'y a plus d'acceptabilité sociale pour des mesures restrictives.

Il faut dire que le contexte a changé. Les gens sont majoritairement vaccinés, l'immunité collective est meilleure que par le passé et la population connaît bien les gestes barrières de protection.

Questionné quant à savoir s'il était possible que le retour en classe en janvier soit reporté si la situation s'aggravait encore, M. Legault a indiqué qu' il n'y avait pas de scénario à cet égard

SVP, respectez les consignes

La situation des urgences de la province reste préoccupante, particulièrement du côté des urgences pour enfants.

À ces virus respiratoires s'ajoutent la grande fatigue du personnel et le manque de main-d'œuvre, particulièrement à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est l'un des centres hospitaliers de la province où le recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO) est particulièrement élevé.

Des soignants ont d'ailleurs fait une sortie médiatique plus tôt cette semaine pour dénoncer le TSO , une situation inacceptable, a dit le ministre de la Santé, Christian Dubé. On a appris hier que Québec a rejeté un projet pilote visant à limiter le TSO , le ministre Dubé préférant miser sur la gestion locale des horaires.