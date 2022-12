Internet haute vitesse : les maires de Papineau apostrophent le gouvernement Legault

Les maires de la MRC de Papineau demandent au gouvernement du Québec de respecter son engagement d’offrir un service internet haute vitesse abordable et performant, par le biais d’un réseau de fibre optique accessible à tous les foyers situés sur leur territoire, et ce, dès que possible.

Rappelons que le gouvernement provincial avait annoncé, en mars 2021, un déploiement du service internet haute vitesse à travers le Québec pour septembre 2022.

Mais près de trois mois après cette échéance, force est de constater que la promesse n’est toujours pas tenue.

Sur la carte interactive mise en place par la province, plusieurs endroits en Outaouais affichent encore projet en cours . Si pour beaucoup d’entre eux, le nombre de foyers desservis approche ou dépasse les 80 %, d’autres municipalités sont moins bien loties.

C’est notamment le cas de la Municipalité de Lac-des-Plages où seulement 6,33 % des foyers sont desservis, sur 758 foyers admissibles, de celle de Saint-Émile-de-Suffolk, avec 20,56 % de foyers desservis sur 496 foyers admissibles et de celle de Namur, avec 19,76 % de foyers desservis, sur 425 foyers admissibles.

Le gouvernement du Québec propose une nouvelle option temporaire aux citoyens de Papineau, soit l’accès au service par voie satellitaire (Starlink) moyennant certaines compensations , rappellent les maires de Papineau, par voie de communiqué, mercredi soir. Toutefois, ce service n’est pas offert sur l’ensemble du territoire et certains délais sont très longs avant de l’obtenir. En fait, dans certains cas, Starlink n’est plus accessible, car les autres fournisseurs devraient offrir le service prochainement. Cependant, les dates ne sont pas dévoilées.

« Certains citoyens se retrouvent donc sans internet haute vitesse, et ce, pour une période indéterminée. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de la MRC de Papineau

Les maires de Papineau constatent ainsi que le gouvernement du Québec n’a pas atteint la cible qu’il s’était fixée, à savoir de rendre accessible un réseau de fibre optique, et par le fait même, un service internet haute vitesse à tous les foyers situés sur le territoire de la MRC de Papineau, au plus tard, le 30 septembre 2022 , déplorent les élus.

Respecter son engagement

Ils demandent au gouvernement de respecter son engagement et d’offrir de nouveau aux citoyens de la MRC de Papineau d’opter pour les services de Starlink, selon les mêmes conditions de ce qui était offert au cours des derniers mois en attendant le déploiement du service par les fournisseurs désignés .