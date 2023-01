Les sujets qui ont fait l’actualité en Abitibi-Témiscamingue en 2022

La situation qui a fait couler le plus d’encre en Abitibi-Témiscamingue en 2022 est sans contredit le dossier de la Fonderie Horne, de la qualité de l’air à Rouyn-Noranda et de ses impacts sur la santé. Cependant, plusieurs autres sujets ont réussi à se tailler une place dans les textes les plus lus de l’année. Revisitez les 10 textes les plus populaires de 2022 pour la région.

Crise à Rouyn-Noranda

Quatre textes publiés par ICI Abitibi-Témiscamingue sur cet enjeu se retrouvent dans les 10 plus lus de l’année, dont le plus populaire : les révélations de notre journaliste Jean-Marc Belzile concernant l’ancien directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, qui aurait empêché la diffusion de données sur la cancer à Rouyn-Noranda.

Ces révélations ont eu l’effet d’une bombe dans les jours suivants. Les groupes d’opposition à Québec ont exigé des réponses et Horacio Arruda lui-même a finalement tenu à s’expliquer.

Ces révélations ont plongé la ville de Rouyn-Noranda au cœur d’une tempête médiatique qui aura duré plusieurs mois.

Un incendie s'est déclaré en juillet à la Fonderie Horne. Photo : Radio-Canada / Andréi Audet

Au même moment, un incendie s’est déclaré à la Fonderie Horne : un événement qui a été suivi par plusieurs dizaine de milliers de personnes.

Pénurie de main-d’oeuvre

Fermetures de restaurants et de commerces en raison du manque de main-d'œuvre, découverture en santé, augmentation de la présence du privé : la pénurie de main-d'œuvre a eu des conséquences dans plusieurs secteurs d’activités en 2022.

Ce manque de travailleurs a aussi incité des adolescents de plus en plus jeunes à entrer sur le marché du travail. Un employeur a même pris les grands moyens pour demander aux clients de faire preuve d’indulgence et de patience : un message qui a trouvé écho auprès des internautes puisque ce texte est le quatrième plus lu de 2022.

Faits divers et actualité judiciaire

L'atterrissage forcé sur la route 117 en octobre n'a fait aucun blessé. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Chaque année, les faits divers, dont les accidents de la route, suscitent beaucoup d’intérêt et d’empathie de la part des internautes. Parmi ces accidents souvent tragiques, un s’est bien terminé et s’est retrouvé parmi les textes les plus lus : un spectaculaire atterrissage d’urgence aux abords de la 117. Personne n’a été sérieusement blessé.

Sur la scène judiciaire, une histoire de meurtre à Rouyn-Noranda a retenu l’attention : Sylvie Rochon est accusée de meurtre au deuxième degré contre sa soeur. Elle doit revenir en cour le 10 janvier.

Un déneigeur et des voyageurs mécontents

2022 a aussi été l’année du mécontentement pour plusieurs citoyens canadiens.

Plusieurs milliers d’entre eux l’ont bruyamment fait entendre à Ottawa au début de l’année au sein du convoi de camionneurs qui a occupé le centre-ville pendant des semaines. Un déneigeur de Rouyn-Noranda était du nombre, au grand dam de ses clients.

Plusieurs demandent un plan pour améliorer la desserte aérienne en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Le manque de fiabilité des vols d’Air Canada a aussi créé du mécontentement chez les voyageurs et les décideurs de l’Abitibi-Témiscamingue.

Entraîneur de hockey suspendu

Les comportements négatifs sont découragés dans les arénas. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le hockey n’a pas toujours eu bonne presse en 2022, alors qu’un scandale sexuel a secoué Hockey Canada et que des situations de violence envers les officiels ont fait les manchettes.

Chez nous, un entraîneur du hockey mineur a été suspendu 12 ans après une altercation avec un arbitre. Il s'agit du huitième texte le plus lu de l’année.