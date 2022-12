Avis de tempête dans le Sud de l’Ontario : neige et poudrerie prévues

Environnement Canada prévoit de la neige à partir de jeudi soir, accompagnée de rafales pouvant atteindre 90 à 100 km/h, pour les régions de Windsor, Toronto et Hamilton, notamment. L'agence fédérale recommande d'éviter tout déplacement non essentiel.

Selon Environnement Canada, les précipitations devraient commencer sous forme de pluie ou de neige tard jeudi après-midi ou tôt jeudi soir pour ensuite se changer en pluie jeudi soir ou durant la nuit.

Il pourrait y avoir un gel soudain vendredi matin, à la suite de la chute du mercure.

Des vents « destructeurs » et de la neige parfois forte sont attendus vendredi, occasionnant de la poudrerie. Ces rafales et la neige devraient perdurer samedi, selon Environnement Canada.

« Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie. » — Une citation de Environnement Canada

Selon Environnement Canada, 5 à 15 cm de neige tomberont d'ici samedi matin.

Par ailleurs, un refroidissement éolien « très élevé » est prévu vendredi et durant la fin de semaine.

Avertissement de pluie

Plus à l'est, un avertissement de pluie est en vigueur dans les régions de Kingston et Belleville, notamment.

Environnement Canada prévoit 20 à 30 mm de pluie pour ces secteurs d'ici vendredi midi.

Les précipitations devraient commencer jeudi soir.