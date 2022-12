Des infirmières françaises sont appelées en renfort

Arrivée au Québec en mai en quête d'un nouveau défi professionnel, Alexia Vizcaino se dit aujourd'hui ravie de pratiquer son métier d'infirmière à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska.

Je trouve que j'ai beaucoup de chance et je suis très heureuse d'être ici. J'ai vraiment eu la chance d'arriver dans un milieu très accueillant , mentionne l’infirmière.

Ses collègues se considèrent elles aussi très chanceuses de voir la jeune professionnelle voler à la rescousse d'une équipe bien souvent surchargée.

On l'a tous accueillie à bras ouvert. Alexia est une belle personne qui a plein de qualités qui se sont bien adaptées avec nous, mentionne sa mentore Marie-Christine Lecours. Elle va nous délivrer un peu de la surcharge qui peut se produire.

Malgré la lourdeur du travail à abattre, l'infirmière reste convaincue : sa décision de quitter la France était la bonne.

« Pour moi c'est une vie apaisée par rapport à la vie que je menais en France. Les gens sont très gentils. Il y a beaucoup moins d'insécurités que là où je vivais, beaucoup moins de stress. C'est vraiment très agréable à vivre. » — Une citation de Alexia Vizcaino, infirmière

Alexia, elle est comme un cadeau tombé du ciel , lance la cheffe de service de l'unité de courte durée gériatrique d'Arthabaska-et-de-l'Érable, Caroline Tessier. Pour elle qui a mis quinze mois à pourvoir le poste qu'occupe Alexia, cette intégration harmonieuse se serait toutefois avérée impossible sans l'implication de l'équipe en place.

L’intégration c’est vraiment la clé du succès. Je crois qu’Alexia a été vraiment accueillie et bien intégrée et à la base nous avons choisi deux infirmières qui avaient quand même de bonnes habiletés au niveau de la formation et de l'encadrement.

Au-delà de sa force de travail, la Québécoise d'adoption apporte aussi avec elle une philosophie et des façons de faire qui suscitent parfois des réflexions. Elle nous a permis de nous questionner sur certaines façons de fonctionner , mentionne Mme Tessier.

« Elle a beaucoup d’expériences de travail qui sont plus au niveau des soins critiques et nous ici, on travaille plus avec des patients stables donc elle a beaucoup de connaissances qui sont bienvenues parmi nous. » — Une citation de Marie-Christine Lecours, infirmière

Outre son travail, Alexia compte bien profiter de ses premières Fêtes en sol québécois. À la lumière des derniers mois, elle entrevoit la nouvelle année avec enthousiasme. On dit que le Québec est une société accueillante, bien ça, c'est vérifié , assure cette dernière.

D'après le reportage de Jean-François Dumas