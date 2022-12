Il n’y a pas beaucoup de sièges vides à l’intérieur. Toute la communauté de hockey est rassemblée pour encourager les meilleurs joueurs junior. De jeunes hockeyeurs de la région, qui normalement ont l’habitude d’être sur la glace, sont dans les estrades.

Dans cette foule, on croise des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont donné leurs premiers coups de patin dans les arénas de la région de Moncton.

Nicholas Sheehan, gardien de but de l'Armada de Blainville-Boisbriand, et le capitaine des Wildcats de Moncton, Alexis Daniel.

Alexis Daniel a grandi à Dieppe. Aujourd’hui il est le capitaine des Wildcats de Moncton.

Nicolas Sheehan est de Moncton. Il est gardien de but avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. Il connaît beaucoup de joueurs sur la patinoire.

C’est le fun de voir ça, c’est du bon hockey, des bons joueurs, ce sont tous des joueurs avec qui nous avons joué ou contre qui nous jouons encore , indique Nicolas Sheehan.

Dylan Gill de Riverview est défenseur avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Il aimerait se tailler une place dans cette équipe l’an prochain.

C’est sûr que c’est spécial, pour moi c’est un but. Un jour, j’aimerais jouer là, peut-être l’année prochaine. Ce sont les meilleurs joueurs de hockey au monde pour ce groupe d’âge, alors c’est vraiment une belle occasion pour nous de les voir sur la glace , pense-t-il.

Plusieurs jeunes rêvent aussi de jouer pour cette équipe quand ils seront grands. Assister à cette partie avec leurs amis, c’est une belle soirée. Parlez-en à Sébastien Manuel et Owen LeBlanc de Moncton.

Quand on leur demande qui est leur joueur préféré. Connor Bedard !

La famille Smith est aussi venue encourager l’équipe canadienne. Une belle sortie en famille dans le temps des Fêtes. Ils sont unanimes quand on leur demande qui est leur joueur préféré : Connor Bedard !

Connor Bedard sait que tous les yeux sont rivés sur lui ces jours-ci. Il ne veut pas se mettre trop de pression. La priorité c’est une médaille d’or. Quand un journaliste lui demande d’où lui vient son sens du hockey et sa créativité sur la glace, il ramène ça à son enfance, quand lui aussi avait les yeux rivés sur ses idoles.

« C’est en jouant au hockey dans la rue avec mes amis. On s’amusait à jouer deux contre deux et je me disais que j’étais Patrick Kane et qu’il restait moins de cinq secondes à la partie. Il fallait absolument que je trouve une façon de marquer ! »