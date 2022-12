Caribou : deux Québécois sur trois insatisfaits des mesures de protection

Le Québec ne doit pas se contenter de ralentir le déclin du caribou forestier, mais plutôt prendre des mesures radicales pour restaurer son habitat et rétablir les hardes, tonnent à nouveau des scientifiques. Forts d'un sondage démontrant un fort appui populaire des Québécois en faveur de la sauvegarde du caribou, deux chercheurs de l'Université Laval réclament des actions musclées.

Le sondage, commandé à la firme Léger cet automne, est une initiative de Daniel Fortin, professeur au Département de biologie, et de Jérôme Cimon-Morin, professeur au Département des sciences du bois et de la forêt.

Mené auprès de 1000 Québécois dans le cadre d'un projet de recherche faisant partie du programme Sentinelle Nord, le coup de sonde se voulait une mesure de l'appui populaire envers le cervidé.

Car si les groupes d'intérêts comme les Premières Nations, l'industrie forestière et les écologistes ont été entendus lors de la tournée de la Comission sur le caribou forestier et montagnard du Québec, la population générale n'avait pas encore été clairement appelée à se prononcer, selon les chercheurs.

Résultats : 84 % des personnes sondées à l'échelle de la province estiment que la protection du caribou est importante et deux personnes sur trois jugent que le gouvernement du Québec ne prend pas suffisamment de moyens pour protéger les hardes vivant sur son territoire.

Un caribou montagnard au mont Albert, dans le parc national de la Gaspésie Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Pas de demi-mesures

Plutôt que d'attendre la sortie de leur étude pour dévoiler certains résultats du sondage, Daniel Fortin et Jérôme Cimon-Morin ont préféré interpeller directement le gouvernement de François Legault puisque ce dernier prépare actuellement une nouvelle stratégie de protection de l'habitat des caribous forestiers et montagnards.

Après des pressions du gouvernement fédéral, le Québec s'est engagé à dévoiler son document au plus tard en juin 2023.

Selon les deux professeurs, le gouvernement ne pourra se contenter de demi-mesures ni d'attendre avant de poser des gestes concrets. L’heure est au rétablissement des populations et à la restauration de leur habitat et, les résultats du sondage sont clairs, des mesures agressives et efficaces sont attendues par les Québécois , insistent-ils dans une lettre, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Les attentes sont élevées envers Benoit Charette, ministre de l'Environnement, et plus largement envers le gouvernement du premier ministre François Legault. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Ils rappellent que les signaux d'alarme sont au rouge depuis près de deux décennies dans le cas du caribou. Déjà en 2005, la situation des populations du caribou forestier était tellement précaire que l’animal a alors été placé sur la liste des espèces vulnérables. Le caribou montagnard a quant à lui obtenu le statut d'espèce menacée.

Les auteurs écorchent au passage les partis politiques qui se sont succédé, y compris la Coalition avenir Québec, dont le premier mandat a été marqué par des reports successifs de la nouvelle stratégie de protection du caribou.

« [Les gouvernements] ont regardé les populations décliner en ne posant que de timides actions de conservation. Durant ce temps, des populations de caribous perdaient plus de 70 % de leurs effectifs. » — Une citation de Daniel Fortin et Jérôme Cimon-Morin

Parmi les mesures proposées depuis longtemps par les biologistes, la création d'aires protégées, la protection des forêts matures et une diminution radicale de la perturbation de l'habitat du caribou par l'industrie forestière figurent en tête de liste.

À ce sujet, les deux scientifiques se réjouissent de l'engagement du Québec de protéger 30 % de son territoire d'ici 2030 et des investissements de 650 millions de dollars annoncés pour un Plan Nature. Reste à savoir, cependant, ce qui viendra concrètement en aide au caribou parmi les décisions qui en découleront. Le temps nous dira si ces engagements se traduisent par des actions suffisantes pour rétablir les populations du caribou.

Des caribous et des emplois

Les chercheurs sont conscients que les décideurs doivent composer avec certains facteurs socioéconomiques. Dans certaines régions du Québec où l'industrie du bois est présente, des entreprises et des maires ont montré des réticences quant à l'imposition de mesures de protection du caribou forestier.

Un des principaux défis de sa conservation est de réussir à le préserver dans des territoires où son habitat essentiel attire également un intérêt économique substantiel , écrivent-ils. Mais il ne faudrait pas que ce défi aboutisse en des actions qui ne feraient que ralentir le déclin des populations .

C'est d'ailleurs sous la lorgnette économique que la Comission sur le caribou forestier et montagnard a évalué deux scénarios de protection préparés par le défunt ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

L'industrie forestière est directement concernée par d'éventuelles mesures de protection accrues du caribou forestier. Photo : Radio-Canada

Le premier scénario priverait l'industrie d'un peu plus de 900 000 m3 de bois par année dans le calcul de la possibilité forestière à l'échelle de la province. L'industrie perdrait donc 841 de ses 60 000 emplois directs au Québec, selon les documents ministériels.

Le second scénario, dit sans impact additionnel sur l'industrie forestière, viendrait quant à lui condamner trois hardes de caribous forestiers, soit celles de Val-d'Or, de Charlevoix et du Pipmuacan, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Daniel Fortin et Jérôme Cimon-Morin jugent que les mesures de protection devront également s'appliquer à l'habitat de ces hardes. Particulièrement sur celle du Pipmuacan, la commission a recommandé de créer une aire protégée développée depuis plusieurs années par la communauté innue de Pessamit.

Dans son rapport final, les commissaires ont témoigné de l'urgence d'agir pour protéger le caribou et se sont rangés à plusieurs arguments avancés par la communauté scientifique. L'industrie forestière n'avait pas tardé à réagir. On ne peut absolument pas protéger le caribou au détriment des travailleurs , avait déclaré l'Alliance forêt boréale.

Pas d'annonce « à la pièce »

Au cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, il n'est pas question d'agir avant d'avoir terminé la prochaine stratégie de protection du caribou et de son habitat.

Il semble peu probable que des mesures supplémentaires ne soient prises avant la présentation de cette stratégie, prévue quelque part au printemps prochain et au plus tard en juin.

Il n’est pas souhaitable d’annoncer à la pièce des mesures distinctes. Le scénario bonifié à la lumière des recommandations de la commission sera soumis à la consultation dans les prochains mois , a indiqué plus tôt ce mois-ci l'attachée de presse du ministre Benoit Charette.

Selon le ministre, la stratégie caribou comprendra plusieurs mesures qui seront toutes complémentaires et interreliées pour atteindre l’objectif de permettre le rétablissement du caribou .