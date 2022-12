Le réseau de la santé fait le point à l’approche des Fêtes 

Pour ce faire, une centaine d'infirmières se sont portées volontaires dans le dernier mois pour prêter main-forte à l'équipe du 811.

Christian Dubé a aussi lancé un appel au respect des consignes sanitaires, puisqu'il prévoit un temps des fêtes assez difficile dans les urgences.

« C’est déjà difficile dans nos urgences, même parmi les meilleures qu’on a. Il faut leur donner un coup de main, parce qu’on sait qu’il va y avoir un achalandage supplémentaire qui va suivre la période des Fêtes. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

Je pense que si tout le monde fait un effort cette année, dans un contexte pas d’obligation...Rappelez-vous, on a été longtemps dans un contexte obligatoire. Là, on est passé à un contexte de responsabilité sociale, de recommandations. Je pense que ça, c’est encourageant, car on voit qu’on est capable de passer au travers. Ça ne sera pas facile, mais j’aimerais ça qu’on se revoie au mois de janvier et qu’on dise "on est passés au travers cette fois-ci" , ajoute-t-il.

Des rendez-vous pour les enfants dans les GMF

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS s'attend aussi à un achalandage élevé pendant le temps des fêtes. Pour désengorger les urgences pédiatriques, des rendez-vous ont été réservés uniquement pour les enfants dans les groupes de médecine de famille (GMF).

Le CIUSSS mise aussi beaucoup sur le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille. L'établissement de santé reconnaît toutefois que l’attente pour voir un médecin pourrait être plus longue en passant par le GAP qu'en allant directement à l'urgence. Le but de l’établissement de santé est d'éviter que les urgences se remplissent de cas qui ne sont pas prioritaires.

Dans la situation actuelle, il y a des personnes qui pourraient se présenter à l’urgence, et si la situation n’est pas prioritaire, nous allons leur donner les consignes pour avoir un rendez-vous ou une consultation d’une autre façon. C’est ce qu’on appelle le Guichet d’accès à la première ligne. Les usagers qui ne sont pas prioritaires pour avoir un service de la salle d’urgence vont aussi être invités à quitter l’urgence, car pendant que les usagers sont dans la salle d’urgence, il faut aussi assurer leur sécurité , a souligné la directrice générale adjointe des programmes de services sociaux et de réadaptation du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Karine Duchaineau.

Certains quarts de travail en Estrie ne sont par ailleurs pas encore pourvus pendant le temps des fêtes.

Des rendez-vous pourraient ainsi être reportés dans des services moins urgents, comme en clinique externe, pour dégager du personnel.

Le ministre de la Santé a également annoncé que la prime COVID des employés du réseau de la santé sera prolongée au-delà du 31 décembre prochain, toujours dans le but de retenir le personnel dans le réseau.

Avec les informations de Marion Bérubé