Danielle Smith rejette l’appel des infirmières albertaines pour le masque obligatoire

Les hôpitaux de l'Alberta sont actuellement en crise. Il ne s'agit pas d'un avertissement, d'une possibilité ou d'une projection , peut-on lire dans une lettre publiée mercredi et signée par la présidente de l’ UNA , Heather Smith.

En réponse à la lettre, adressée à la première ministre, au ministre de la Santé Jason Copping et au médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, le Dr Mark Joffe, Danielle Smith a clairement indiqué que le Parti conservateur uni de l'Alberta ne compte pas imposer le port du masque.

J'apprécie toujours les suggestions de nos travailleurs de première ligne, mais nous sommes en faveur du choix , a déclaré la première ministre mercredi, en marge d'une conférence de presse.

Selon l’ UNA , le changement de politique le plus simple et efficace, qui pourrait être mis en œuvre immédiatement, consisterait à rendre obligatoire le port du masque à l'intérieur pour réduire la propagation de la grippe, de la COVID-19 et de virus respiratoire syncytial (VRS).

Lorsqu'il y a 2 400 personnes à l'hôpital, dont 170 aux soins intensifs, le recours le plus efficace et le plus rapide est l'obligation de porter le masque , explique Heather Smith en entrevue.

Alternativement, une déclaration qui reconnaît l'efficacité du port du masque pourrait avoir un impact positif, souligne également Heather Smith.

L'hôpital Stollery d'Edmonton débordé

La demande du syndicat survient après que les Services de santé Alberta (AHS) aient annoncé, mardi, la mise en place d'un plan d'urgence à l'hôpital pour enfants Stollery d'Edmonton afin de répondre à la vague d'enfants atteints de virus respiratoires.

Dans sa lettre, l’ UNA indique que la crise actuelle est particulièrement grave dans les deux hôpitaux pour enfants de la province ainsi que dans les départements de soins pédiatriques.

À l'hôpital pour enfants Stollery d'Edmonton et à l'hôpital pour enfants de l'Alberta à Calgary, les soins aux patients hospitalisés et dans les unités de soins intensifs sont à pleine capacité.

Le pire est passé selon le ministère de la Santé

Le porte-parole du ministère de la Santé de l'Alberta, Chris Bourdeau, affirme toutefois que le nombre de patients se présentant aux urgences commence à diminuer.

M. Bourdeau indique cependant que le ministère continue à voir plus de patients [qui requièrent des soins] aigus et qui doivent être admis dans un lit d'hospitalisation.

L'UNA presse le gouvernement de penser aux enfants

La présidente de l' UNA presse le gouvernement de cesser de mettre la politique au-devant du bien-être des patients.

Il est impératif que notre gouvernement cesse de traiter cette situation comme s'il s'agissait d'un inconvénient politique et qu'il la traite immédiatement comme une crise de santé publique , dénonce Heather Smith.

[Le gouvernement] a la responsabilité de veiller au bien-être des citoyens de cette province , conclut-elle. En particulier celui des enfants de cette province.

Avec les informations de Bassirou Ba