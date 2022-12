Oscar du meilleur long métrage international : le Canada éliminé

Le Canada ne sera pas de la course pour l’obtention de l’Oscar du meilleur long métrage international l'an prochain. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a dévoilé mercredi la liste restreinte des titres qui passeront au prochain tour de vote dans cette catégorie, et le film Printemps éternel n'y figure pas.

Le documentaire d'animation de Jason Loftus, qui aborde la persécution religieuse en Chine, était la candidature de cette année pour le Canada. Il avait été sélectionné parmi 16 films soumis au comité de sélection pancanadien.

Le film raconte le piratage en 2002 du signal d'une chaîne de télévision d'État chinoise par des membres de Falun Gong, après que cette organisation eut été formellement interdite par le régime chinois. Les pirates voulaient transmettre leur propre message pour contrer la propagande du gouvernement chinois à l'endroit de leur groupe.

Le film en mandarin a été produit par Téléfilm Canada et a été le premier long métrage d'animation présenté par le pays dans la course aux Oscars.

Les illustrations ont été créées par le dessinateur chinois de renommée mondiale Daxiong, dont l'histoire est racontée dans le documentaire.

La liste des œuvres candidates aux Oscars a été annoncée mercredi pour 10 catégories, et d'autres films canadiens ont progressé vers leurs catégories respectives.

The Flying Sailor, inspiré par les événements de l'explosion de 1917 à Halifax – une production de l'Office national du film (ONF) – est toujours dans la course dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation.

Le drame Women Talking, de la cinéaste torontoise Sarah Polley, et Les crimes du futur, de David Cronenberg, n'ont pas été écartés et tentent aussi d'obtenir une nomination dans les catégories de la meilleure musique originale et du meilleur maquillage et coiffure.

Parmi les 15 titres qui ont été présentés dans la course en vue d’une nomination pour la meilleure chanson originale, il y en a deux avec la participation de grandes vedettes de Toronto. Il s’agit de The Weeknd, qui a signé la chanson Nothing Is Lost (You Give Me Strength) pour Avatar 2, et de Drake, qui a coécrit Time pour le film Amsterdam.

Les nominations aux Oscars pour toutes les catégories seront annoncées le 24 janvier.