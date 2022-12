Venezuela : l’opposition demande la fin du « gouvernement par intérim »

Nous nous adressons au pays [...] pour la mise en œuvre de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (et) la cessation des fonctions du gouvernement par intérim prévue pour le 4 janvier prochain , indique une déclaration signée par 69 des 112 opposants qui avaient soutenu l'autoproclamation de M. Guaido comme président par intérim en 2019, lorsque l'opposition contrôlait le Parlement.

Les objectifs attendus de libération n'ont pas été atteints et le pays exige de nouvelles voies qui nous mèneront vers la démocratie , poursuit le texte du groupe composé de membres des plus grands partis de l'opposition : Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) et Un Nuevo Tiempo (UNT).

Cette initiative intervient à la veille de la session du parlement élu en 2015, qui se dit légitime en estimant que les élections législatives de 2020, remportées par le camp chaviste du président Nicolas Maduro, étaient frauduleuses.

Cette session a été convoquée en fin de semaine dernière par Juan Guaido, qui affirme que sa présidence par intérim est essentielle pour la non-reconnaissance du régime de Nicolas Maduro, pour la reconnaissance diplomatique et la protection des actifs du pays à l'étranger.

« Je peux dire avec certitude que le mécanisme constitutionnel [...] que nous avons défendu a été utile pour désavouer la dictature et délivrer l'aide [...] protéger les actifs, soutenir cette étape de résistance démocratique. » — Une citation de Juan Guaido, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux

Les signataires du texte de mercredi avancent de leur côté que le vaste soutien international dont a bénéficié Juan Guaido en 2019 s'est effrité.

Si les États-Unis restent à ses côtés, il a depuis perdu le soutien de pays comme l'Argentine, le Mexique, le Pérou et plus récemment la Colombie, tous passés à gauche.