Le réseau albertain de distribution électrique sous pression en raison d’une forte demande

Le directeur des communications d’ AESO , Leif Sollid, explique que certaines centrales sont actuellement approvisionnées à partir de réserves d’urgence afin d'éviter des pannes de courant.

Selon le rapport sur l'offre et la demande actuelles d’ AESO , à 17 h 30, les centrales de Sundance et de Battle River étaient alimentées par une réserve de secours.

Les records de froid que nous connaissons entraînent une forte augmentation de la demande , rapporte Leif Sollid. Nous prenons des mesures d'urgence en ce moment afin que personne ne manque d'électricité nulle part.

Deuxième alerte en moins de 24 heures

Une alerte avait également été lancée à 8 h 25 mercredi matin, en raison d’une centrale électrique qui s’est arrêtée à la suite d’une défaillance de l'équipement liée au froid extrême.

Le problème survenu à la centrale Keephills, qui peut produire jusqu’à 463 MW , a été réglé et l'unité a été remise en service à 13 h 08. Entretemps, AESO a fait appel à ses réserves d'urgence.

TransAlta, la compagnie qui gère la centrale Keephills, n’a pas donné de détails sur les raisons de cet arrêt.

Leif Sollid ajoute qu' AESO importe également de l’électricité de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Montana pour répondre à la demande qui est encore très forte en raison des températures glaciales.

Selon Blake Shaffer, économiste à l’Université de Calgary, l’arrêt de la centrale Keephills met le réseau électrique sous pression, d'autant plus que les sources d’énergie renouvelable ne produisent pas assez d’électricité.

Le vent a diminué depuis lundi, alors que le refroidissement éolien a permis de produire 675 MW. .

On a un peu d’énergie éolienne aujourd’hui et lorsque la demande sera la plus forte, entre 17 h et 18 h on n’aura pas d'électricité de l'énergie solaire, car il fera nuit. La demande va ainsi augmenter d'environ 300 MW de plus, alors qu’il y aura moins d’électricité produite , dit-il.

Blake Shaffer croit que l ’AESO devra demander aux grands consommateurs de diminuer leur consommation afin d’éviter des coupures de courant si jamais le réseau de distribution arrive à saturation en soirée.

Avec les informations de Nassima Way