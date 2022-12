Mines Abcourt croit au potentiel de relance de Géant Dormant

Située à 80 km au nord d’Amos, la mine Géant Dormant a été en opération de 1988 à 2014.

Dans son estimation des ressources minérales publiée le 15 décembre, Mines Abcourt, qui est propriétaire de la mine depuis 2016, identifie un potentiel de 248 000 onces d’or présumées, soit sept fois plus qu’en 2018.

Nous avons monté une équipe technique qui évalue tout le modèle de Géant Dormant, explique Pascal Hamelin, président et chef de la direction. Il y a plus d’un million de mètres de forages qui y ont été fait en 40 ans, mais il n’y avait jamais eu une compilation globale en 3D. Nous avons identifié plus de 800 structures aurifères sur le site. C’est énorme. Il y a encore du travail de sondage à faire pour augmenter les ressources, mais il y a beaucoup de potentiel , affirme-t-il.

Avec des infrastructures déjà en place et une usine opérationnelle, Mines Abcourt croit qu’une relance de Géant Dormant peut se faire plutôt rapidement. La compagnie devra cependant trouver des investisseurs pour lever les capitaux nécessaires à cette relance.

« Nous avons un peu de réhabilitation à faire sous terre et à l’usine, mais on parle de délais de quelques mois, pas d’années. Dans un environnement optimiste, une reprise de la production est possible à la fin de 2023. On parle de besoins en capitaux de 15 à 30 millions $ pour y arriver. » — Une citation de Pascal Hamelin, président et chef de la direction de Mines Abcourt

Le président et chef de la direction de Mines Abcourt, Pascal Hamelin. (Archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Un campement nécessaire

Abcourt devra aussi investir pour construire un campement pour ses travailleurs en vue de la relance de Géant Dormant.

Le modèle d’affaire a changé, fait valoir le président de Mines Abcourt. De transporter les employés en autobus, c’est bon pour la main-d'œuvre locale, mais dans le contexte actuel de pénurie de travailleurs, il faudra être capable d’attirer des gens de plus loin dans la région et d’ailleurs en province. Ça nous prend un campement, on ne s'en sortira pas.

Les prochains mois permettront à Mines Abcourt de publier un rapport technique en vue de la préparation d’une étude de faisabilité.