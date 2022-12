Le propriétaire d’un magasin de bagel à Winnipeg accusé de blanchir l’argent de la drogue

Des documents judiciaires indiquent qu’un des propriétaires du restaurant de bagel Hudson Bagels, situé rue Sherbrooke à Winnipeg, utilisait son commerce, ouvert en novembre 2020, pour blanchir l’argent d’un trafic de cocaïne et de MDMA, communément appelé ecstasy. L’homme est présenté comme un haut placé du réseau.

Derrière la devanture du restaurant blanc à la porte jaune, l’un des propriétaires, Chris Silva, aurait manipulé, stocké et/ou distribué plusieurs kilos de drogues. Son réseau serait au cœur d’un trafic de cocaïne d’une valeur de plus d’un million de dollars.

Chris Silva a été accusé le 14 décembre de possession aux fins de trafic et de possession de biens ou de produits de biens obtenus par un crime lié à la drogue d’une valeur de plus de 5000 $. Le dossier judiciaire indique que les faits se seraient produits entre le 13 septembre et le 14 décembre.

Le document détaille plusieurs incidents au cours desquels Chris Silva aurait été vu en train de recevoir de l’argent, en échange de la drogue de la part d’un autre membre du réseau.

Le dossier judiciaire décrit un cas où Chris Silva aurait reçu un sac cadeau de marques Gucci contenant 45 000 $ en espèces. Le dossier montre aussi que l’homme aurait aussi utilisé un pseudonyme pour envoyer 90 000 $ en espèces à une adresse en Colombie-Britannique.

Le partenaire de Silva n'a été accusé d'aucun crime, et les accusations contre Chris Silva n'ont pas été prouvées en cour. Aucun des deux propriétaires n’a souhaité répondre aux demandes d’entrevue de CBC/Radio-Canada.

Infiltration et surveillance

Toutes ces accusations découlent d’une enquête policière appelée Projet Onyx qui a commencé en août 2021, selon les documents déposés au tribunal. Au cours de cette enquête, la police a notamment eu recours à des agents d’infiltration et à de la surveillance physique du propriétaire du restaurant de bagel.

Avec un mandat, la police a pu intercepter un colis envoyé par Chris Silva sous un pseudonyme. La boîte a été fouillée secrètement. À l’intérieur, 90 000 $ en espèces ont été découverts.

Chris Silva, le copropriétaire, le magasin de bagel et leur banque sont tous cités comme défendeurs dans la plainte.

Le gouvernement cherche maintenant à saisir l'argent des comptes bancaires liés à Chris Silva, à l'autre propriétaire et à leur entreprise. Les autorités allèguent que M. Silva a effectué deux dépôts en espèces de 10 000 $ ou plus en 2022 dans un compte au nom de sa boutique.

Il a également effectué trois gros dépôts en espèces en l'espace de quatre heures sur un compte conjoint qu'il partage avec son partenaire, selon la déclaration du directeur de la confiscation des biens criminels déposée à la Cour du Banc du Roi du Manitoba le 13 décembre.

Le restaurant pourrait être saisi par la justice. En effet, la loi manitobaine permet au gouvernement de saisir les biens qui sont le produit d’un crime ou qui ont été utilisés pour en commettre un, même si la personne concernée n’a pas été condamnée pour le crime.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk