À l’écoute des requins blancs du golfe Saint-Laurent

Le requin blanc, que l’observatoire de requins du Saint-Laurent définit comme la créature marine la plus méprisée du monde, est un visiteur coutumier du golfe Saint-Laurent.

Peu de gens le savent et les programmes de détection sont assez récents.

On sait qu’il est présent dans le golfe, mais sa population reste difficile à estimer. On commence à vraiment explorer , commente Xavier Bordeleau, chercheur à l’Institut Maurice-Lamontagne. Avec d’autres scientifiques, il tente de mieux documenter les passages saisonniers du requin blanc dans le golfe du Saint-Laurent.

L’espèce, en voie de disparition, est difficilement observable. Contrairement aux mammifères marins, elle n'a pas besoin de remonter à la surface. Il y a très peu d'opportunités d'échantillonnage du requin blanc , explique Xavier Bordeleau.

Des équipes ont installé des récepteurs à des endroits précis afin de détecter le passage des requins. Photo : Gracieuseté : Institut Maurice-Lamontagne - Pêches et Océans Canada

Pour mieux le détecter, les chercheurs se sont donc tournés vers la télémétrie acoustique. De tels outils sont utilisés dans d’autres régions, comme dans la baie de Fundy ou sur la côte de la Nouvelle-Écosse, mais n'étaient pas encore utilisés dans le golfe.

Chacun cherche sa proie

Pour cibler davantage les endroits où écouter le requin blanc, les scientifiques ont aussi ciblé le phoque gris, l'une des proies de prédilection du requin adulte avec le thon rouge.

Ces deux espèces, le requin blanc et le phoque gris, comptent parmi les plus grands prédateurs du Saint-Laurent.

Le phoque gris s’alimente principalement de poisson, mais peut aussi s’attaquer aux marsouins et même cannibaliser d’autres phoques.

À jamais associé à la prédation violente et sauvage du film Jaws de Steven Spielberg, l’animal n’en reste pas moins une espèce redoutable et fascinante. Le requin blanc est d'ailleurs potentiellement l’unique prédateur du phoque gris.

À l’origine, Xavier Bordeleau s’intéressait plus particulièrement à ces derniers. Toutefois, le spécialiste du phoque est en train de devenir également un spécialiste du requin blanc.

Il souhaite d'ailleurs établir les liens écosystémiques entre les deux espèces et travaille, en collaboration avec d’autres partenaires de recherche, à définir l'habitat essentiel du requin blanc dans les eaux canadiennes. Ce qui est nouveau, c'est qu'avant 2021, d'où le début de mon implication, il n’existait pas de déploiement de récepteurs acoustiques qui visait à cibler le requin blanc.

Les efforts de recherche soutenus par la télémétrie acoustique se sont concentrés en 2021 autour de l’île Brion, où s’est installée la deuxième plus grande colonie de phoques gris des eaux canadiennes.

Ce premier test est venu confirmer la présence significative de requins blancs près des colonies de phoques.

Les chercheurs ont donc poursuivi l’installation de récepteurs près d’autres colonies de phoques gris aux Îles-de-la-Madeleine, soit à Corps-Mort et au Rocher aux Oiseaux.

Environ 150 requins sont munis de balises qui permettent aux chercheurs de les détecter. Photo : Gracieuseté : Institut Maurice-Lamontagne - Pêches et Océans Canada

Des récepteurs sont aussi maintenant en place au large du parc national Kouchibougouac, au large de Grande-Rivière et près des échoueries au parc national Forillon.

Les stations d’écoute détectent les codes associés à chaque requin. La retransmission peut s’écouter de manière continue pendant toute la durée du déploiement.

Xavier Bordeleau évalue qu’il y a environ 150 requins porteurs de balises émettrices qui nagent dans le golfe de juin jusqu’à novembre, une période qui correspond aussi la période d’alimentation des phoques gris.

Quand les phoques rencontrent les requins

Des phoques ont aussi été équipés de récepteurs qui signalent aux scientifiques la présence, près d'eux, d’un des requins blancs porteurs de balises télémétriques.

Quatorze phoques ont ainsi été équipés de ces balises cette année. D’autres le seront l’an prochain. La balise est installée avant la mue et le phoque la portera généralement environ 11 mois, jusqu’à la prochaine mue.

On a vraiment une combinaison de station fixe puis de station mobile sur le dos des phoques gris finalement , commente Xavier Bordeleau.

Les phoques gris sont parmi les proies de prédilections des requins blancs adultes. Les balises permettront de mieux comprendre les interactions entre les deux espèces. Photo : Gracieuseté : Institut Maurice-Lamontagne - Pêches et Océans Canada

Si un requin blanc passe à proximité d’un phoque gris porteur d’un récepteur, l’équipe saura quel animal a été détecté, le lieu de la détection, la température de l’eau, la profondeur de plongée du phoque au moment de l’interaction, etc.

« Ce n’est pas n'importe quel animal qui se déplace dans l'environnement, mais c'est aussi un animal qui est une proie de notre espèce d'intérêt. » — Une citation de Xavier Bordeleau, biologiste et chercheur scientifique à l’Institut Maurice-Lamontagne.

Ce n'est pas d'hier que les phoques gris sont munis de balises.

La composante détection du requin blanc est nouvelle de l'an passé. Mais, sinon, pour ce qui est des profils de plongée des phoques gris, on a une série temporelle de plusieurs décennies qui nous permettent maintenant d'avoir des pistes de recherche sur comment la présence accrue du requin blanc dans certaines zones peut directement influencer le comportement d'alimentation du phoque gris , observe le spécialiste.

Avec la télémétrie acoustique, des récepteurs installés pour suivre d’autres espèces peuvent aussi indirectement détecter le passage de requins blancs porteurs de balises.

De tels récepteurs existent un peu partout dans le golfe et l’estuaire. C’est une infrastructure , explique le chercheur de l’IML. Ocean Tracking Network est une organisation qui maintient cette infrastructure, mais qui favorise aussi le partage des données entre les différents groupes de recherche; donc, par l'entremise du Ocean Tracking Network, on peut recevoir des détections des animaux qui nous intéressent , explique Xavier Bordeleau.

Les chercheurs peuvent écouter en continu les récepteurs qu'ils ont déployés près des colonies de phoques. Photo : Gracieuseté : Institut Maurice-Lamontagne - Pêches et Océans Canada

Pour compléter les données, l’équipe utilise aussi la télémétrie satellite avec des balises qui se détachent de l’animal après quelques mois et remontent à la surface, pour retransmettre le parcours des requins. Une fois les données récupérées, les scientifiques peuvent reconstituer le parcours du requin et les endroits qu'il a visités.

Des colonies de phoques en mouvement

Ce déploiement des outils de détection télémétriques permettra d’en connaître autant sur le phoque gris que sur le requin blanc.

Il y aurait actuellement 50 000 phoques gris dans les eaux du golfe. La population totale de l’ensemble des eaux de l’est du Canada est évaluée à 366 000 individus. Mais, observe Xavier Bordeleau, il y a une portion quand même significative de ces animaux qui se retrouvent dans le golfe en été. On essaie de savoir combien d'animaux se retrouvent dans ces différentes zones à différents temps de l'année, ce qui est important pour comprendre leur impact aussi sur les pêches, puis sur l'écosystème en général.

Le cheptel de phoques gris près de l'île Brion, une réserve écologique au large des îles de la Madeleine (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

Un inventaire aérien de la présence estivale a été réalisé en 2019 qui permet de mieux comprendre la répartition du phoque gris dans l’ensemble du golfe. Hormis la colonie de l’île Brion, les scientifiques ont pu détecter des échoueries à Kouchibouguac, à Anticosti, à Mingan.

Ces travaux peuvent aider à déterminer les sites où les chercheurs pourraient accentuer leurs efforts de télémétrie pour détecter les requins.

Comme il y a aussi des phoques qui portent des balises, les chercheurs peuvent maintenant croiser les parcours des deux espèces. C'était vraiment un besoin de recherche autant pour l'écologie des pinnipèdes parce que la présence d'un prédateur comme le requin peut influencer le comportement surtout s'il y a une tendance à l'augmentation de la présence du requin blanc, ce qui est aussi une hypothèse de recherche , expose le chercheur de l’IML.

Toutes ces données pourraient éventuellement être mises à profit pour étudier leurs interactions comme les comportements d’évasion, les plongées en profondeur, les lieux de rencontres.

La seule présence du requin pourrait par exemple modifier la distribution du phoque dans le golfe. Le phoque gris pourrait rester plus longtemps échoué, hors de l'eau, et passer moins de temps à s'alimenter s’il y a des requins autour.

Puisque le phoque est aussi un grand prédateur, ces changements auront aussi un effet sur les différents stocks de poissons, illustre Xavier Bordeleau. C'est aussi le rôle de ces prédateurs qu’on dit au sommet de la chaîne alimentaire de réguler les populations [de poissons] parce qu’en dessous, il se forme une sorte d'équilibre écosystémique et c’est super important pour la vitalité des écosystèmes.

Dans l’estomac du requin blanc

Les scientifiques ont d’ailleurs très peu d’occasions d’analyser la diète du requin blanc.

Cet automne, deux requins se sont échoués à quelques semaines d’intervalle, un au Nouveau-Brunswick et un autre en Nouvelle-Écosse. Le contenu de l’estomac du requin qui s’est échoué à Pointe-Sapin, près du parc Kouchibougouac, est en analyse à l’ IML par l’équipe de Xavier Bordeleau.

L'estomac d’un requin blanc mâle échoué à Pointe-Sapin, Nouveau-Brunswick, le 16 octobre 2022, est en cours d'analyse à l'Institut Maurice-Lamontagne (photo d'archives). Photo : Facebook/Observatoire des requins du Saint-Laurent - Pierrette Landry

Il s’agit d’une opportunité assez unique, commente le biologiste. Il y avait des indications aussi de prédation de mammifères marins avec des morceaux de chair à l'intérieur assez substantiels.

Raie, flétan, marsouin, morue, loup, phoque, l’intérieur de l’estomac du requin permet de jeter un regard neuf sur son rôle dans l’écosystème.

De nombreuses questions

On sait encore peu de choses. Combien de requins dans les eaux américaines? Combien visitent le golfe?

On sait que les requins qui fréquentent le golfe sont de tailles, de sexes et d’âges variés. Mais sont-ils plus nombreux qu’auparavant? C'est une hypothèse aussi qu’il serait en train d'augmenter puis de s'étendre dans les eaux canadiennes. Ça reste une hypothèse intéressante. Si le requin blanc était moins présent dans les décennies passées, finalement, le phoque gris pouvait opérer aussi pratiquement sans prédateur, ou en tout cas avec une présence moins importante du requin blanc, mais c'est justement une des pistes de recherche

Les chercheurs observent que le requin semble aussi monter vers le nord avec les changements climatiques. Mais est-ce que c’est parce qu’on le détecte mieux qu’on observe ces mouvements? On devient meilleur dans le fond, à les détecter, et puis il y a plus de tags, parce qu'on apprend aussi sur l'espèce, donc ça fait en sorte que ce n’est pas si simple de conclure qu'on détecte plus fréquemment le requin blanc ou bien si c'est parce qu'il y en a plus.

On sait encore peu de choses. Combien de requins dans les eaux américaines? Combien visitent le golfe? (photo d'archives). Photo : iStock

Cette année, des carcasses de phoques gris qui montraient des signes de prédation d'un requin blanc ont été trouvées près de Cloridorme.

Mais est-ce une carcasse qui a dérivé? Il pourrait être intéressant, avance Xavier Bordeleau, de couvrir des sites dans une perspective de possibles changements de distribution de l'espèce, de prendre une longueur d'avance puis de déjà monitorer certains sites où il n'y a pas nécessairement de présence de requins blancs, puis de voir ensuite en maintenant cet effort de monitorage constant, de voir si une augmentation de la présence de requins blancs va suivre dans les prochaines années.

Selon le chercheur, l’analyse des données acoustiques récoltées dans le golfe pourrait être réalisée d’ici deux ans.

Les programmes de recherche sur le requin du golfe sont tous sous l’égide de la scientifique Heather Bowlby, chercheuse principale au Bedford Institute Oceanography de Pêches et Océans Canada.