Une autre expédition dans le carnet du Saguenéen Sébastien Audy

Pour Sébastien Audy, cette expédition se tenait un an et demi après celle au Groenland qui avait viré au drame à la suite de la mort de son partenaire Dixie Dansercoer. L’aventurier avait aussi dû terminer son périple en dépit d’une fracture du pied.

Cette fois, le froid et les problèmes technologiques ont causé des ennuis au Saguenéen. Malgré tout, il est quand même parvenu à terminer son expédition en six jours, soit en deçà des huit ou dix jours habituellement nécessaires pour compléter le parcours.

Pour l'Antarctique, c’était vraiment le froid très intense et les vents aussi très forts. On parle avec la température ressentie et les vents, on est dans les -50. La marge d’erreur est donc inexistante et on doit s’assurer de bien protéger toute la peau au niveau du visage pour prévenir les engelures , a-t-il expliqué depuis sa résidence de Washington.

Sébastien Audy a réalisé le défi Antarctique avec succès. Photo : Gracieuseté de Sébastien Audy

Dans un environnement froid comme ça, l’équipement a tendance à briser plus facilement et j’ai eu des difficultés avec les GPS et les boussoles. Au niveau de l’orientation, il a fallu que j’utilise le soleil. J’ai dû revenir aux connaissances fondamentales un peu plus anciennes pour être en mesure de m’orienter adéquatement vers le pôle Sud.

Sébastien Audy, qui est associé à l’organisme Centraide dans sa collecte de fonds, estime que sa préparation dans les semaines précédant son voyage a été déterminante pour compléter le périple en un temps record.

Aussi, je faisais de longues journées de plus de 10 heures à tirer mon traîneau et j’ai été en mesure de parcourir des distances plus grandes et ainsi réduire le temps total qui était nécessaire pour atteindre le pôle Sud , a-t-il ajouté.

Sa prochaine expédition en 2023 sera le pôle Nord qui est situé au milieu de l’océan Arctique.