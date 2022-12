Financement de la police autochtone : les Premières Nations saluent la décision de la cour

La communauté de Mashteuiatsh unit sa voix à celle des Premières Nations Quebec-Labrador et de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique pour dénoncer l’attitude des gouvernements fédéral et provinciaux dans le dossier du sous-financement des services de polices autochtones. Dans une décision rendue le 15 décembre, la Cour d’appel du Québec affirme que les gouvernements agissent de façon indigne, déshonorable et abusive.

Cette décision a été saluée par le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique. Depuis trois ans, sa communauté a investi temps et argent pour faire reconnaître les injustices qu'elle dénonce entre les services policiers autochtones et allochtones.

Le jugement rendu récemment par la Cour du Québec est le deuxième cette année qui confirme ces injustices.

En janvier dernier, le Tribunal canadien des droits de la personne en était venu à la même conclusion.

Le financement n'est pas comparable entre les corps policiers autochtones et les autres, ce qui démontre selon le chef Gilbert Dominique du racisme systémique.

On va souhaiter que les gouvernements honorent leurs responsabilités, qu'ils prennent de cette décision, qu’ils cessent tout combat sur le plan juridique pour venir le contester et surtout qu'ils ajustent le financement en nous proposant un financement adéquat pour nous permettre, nous, les Premières Nations, de pouvoir établir des services policiers comparables à nos voisins. C'est ce qu'on souhaite , dit-il.

Entre 2013 et 2017, le service de police de Mashteuiatsh a accusé un déficit de 1,6 million de dollars. La communauté réclame ce montant aux gouvernements canadiens et québécois.

Au fil des années, les gouvernements ont rehaussé les financements, mais jamais suffisamment selon les communautés.

Bonne nouvelle pour tous les corps policiers autochtones

Le jugement est perçu positivement par tous les services de police autochtones à travers le pays.

Dans ce dossier, Mashteuiatsh se fait un peu la porte-parole de l'ensemble des communautés qui vivent la même situation. Elle se bat en leur nom, pour que tous les services policiers autochtones obtiennent leur juste part du financement.

On était finalement à la merci, je veux le dire, on l'est toujours, à la merci d'un programme fédéral, qui remonte au début des années 90 et qui mettait vraiment les gouvernements, le fédéral et les provinces, en position d’avantage par rapport à nos communautés , conclut le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard.

D’après les informations de Laurie Gobeil