L’école secondaire francophone à Kingston devrait ouvrir ses portes en septembre 2023

C’est tellement excitant. C’est super pour les élèves qui vont pouvoir profiter des installations. Ils vont enfin pouvoir profiter d’un bon gymnase , lance Sandra Poulin, présidente du comité de parents de l’École secondaire publique Mille-Îles.

Mme Poulin est mère de trois enfants scolarisés à l’École secondaire Mille-Îles à Kingston. L'édifice se trouve actuellement dans une ancienne école élémentaire qui laisse à désirer, selon elle.

Une fois terminée, chaque école secondaire pourra acceuillir plus de 300 élèves. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Imaginez qu’à chaque fois qu’il y a un cours de science ou les élèves doivent utiliser un laboratoire, ils ne prennent pas simplement leurs cartables, mais ils doivent prendre l’autobus pour aller à une autre école , explique-t-elle.

Un autre exemple de manque d’installations pour une école secondaire : une de ses filles, Carolie Bourgoin, joue au volleyball, et son équipe ne peut pas utiliser le gymnase de son établissement actuel.

Sandra Poulin et sa fille Carolie Bourgoin, qui est en 10e année à l'École secondaire publique Mille-Îles. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Le plafond du gymnase ici est tellement bas qu’on doit prendre l’autobus pour aller utiliser un autre gymnase pour nos pratiques , explique l’élève de 16 ans.

Comme sa mère, elle a hâte de profiter des chances et de l’espace que la nouvelle école pourra lui offrir.

Une ouverture prévue en septembre 2023

Grâce à une collaboration entre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), ce nouvel établissement abritera l’École secondaire catholique Marie-Rivier et l’École secondaire publique Mille-Îles.

Danielle Chatelain est la surintendante de l’éducation du CECCE responsable de l’école Marie-Rivier.

Danielle Chatelain est surintendante de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Photo : CECCE

Après près de 21 mois de construction et de travaux, on anticipe pouvoir accueillir les élèves pour la prochaine rentrée scolaire en 2023-2024 , dit-elle.

« On espère pouvoir donner accès à l’école aux équipes-écoles en juin 2023, ce qui permettrait aux équipes-écoles de préparer la rentrée scolaire en septembre. » — Une citation de Amine Aïdouni, surintendant de l’éducation, Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Les deux écoles partageront les aires communes, comme la bibliothèque, la cafétéria, le théâtre et le gymnase. Il y aura également un partage en ce qui concerne le transport scolaire et l’entretien de la bâtisse.

Les deux écoles demeurons cependant distinctes, selon les conseils scolaires impliqués.

Amine Aïdouni est surintendant de l'éducation au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Photo : CEPEO

C’est assez inusité, c’est un peu une première pour le CEPEO et le CECCE, et puis on garde toujours les lignes de communication ouvertes. Et la possibilité de collaborer est toujours présente , indique le surintendant de l’éducation de CEPEO , Amine Aïdouni.

Pour le moment, les équipes sportives et les clubs resteront séparés, mais les responsables ne ferment pas la porte à une collaboration pour ce type d’activité à l’avenir.

De son côté, Samyel Pealey, qui est en huitième année à l'École secondaire publique Mille-Îles, a justement hâte de côtoyer les élèves de l'École secondaire catholique Marie-Rivier et d’avoir une plus grande cour d’école.

Samyel Pealey, 13 ans, est en huitième année à l'École secondaire publique Mille-Îles à Kingston. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

« Je suis excité de voir la nouvelle école, ça va changer de l’habitude et ça va nous faire du bien. » — Une citation de Samyel Pealey, élève en 8e année à l’École secondaire publique Mille-Îles

Je suis content parce que je vais peut-être rencontrer plus d’amis pour leur parler et pour jouer au soccer , dit-il.

Le Centre culturel Frontenac au cœur de l’édifice

Ce n’est pourtant pas seulement les deux écoles qui devront aménager au sein de la nouvelle bâtisse.

Il y aura également des locaux pour une garderie, un centre On y va , ainsi que le Centre culturel Frontenac de Kingston. Marie-Noël St-Cyr en est la directrice générale.

« Nous allons prendre notre place quelque part au centre de l’édifice, avec un nouveau théâtre professionnel. » — Une citation de Marie-Noël St-Cyr, directrice générale du Centre culturel Frontenac à Kingston

Elle explique qu’en ce moment, le Centre est situé dans le même établissement que l’École secondaire catholique Marie-Rivier, ce qui rend l'accès plus compliqué aux élèves l'École secondaire publique Mille-Îles.

Les deux écoles sont déjà de grands partenaires du Centre culturel et d’être dans la même bâtisse, ça va juste nous faire plaisir d’avoir plus de monde , anticipe-t-elle.

Marie-Noël St-Cyr est la directrice générale du Centre culturel Frontenac à Kingston depuis 2020. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Le Centre culturel Frontenac n'emménagera pourtant pas en même temps que les deux écoles en septembre 2023.

Nous allons rester dans nos locaux actuels tant que le nouveau théâtre n’est pas fonctionnel, parce que nous voulons avoir une saison artistique et ce n’est pas possible si on est entre deux théâtres , explique-t-elle.

Mme St-Cyr indique que selon le scénario le plus optimiste, le Centre culturel pourra déménager en décembre 2023. Cependant, le scénario le plus réaliste pour le changement de locaux serait juin 2024.

Il y a pourtant un point positif de cet intérim, selon la directrice.

Je pense que la plus grande adaptation va être entre les deux écoles secondaires. En fait, je suis charmée de ne pas être le trait d’union au tout début, parce que ça va être à eux d’apprendre à se connaître et à s’apprécier mutuellement , explique Mme St-Cyr.

L'école secondaire publique Mille-Îles et l'école secondaire catholique Marie-Rivier seront dans le même bâtiment mais demeuront des écoles distinctes. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Plus que tout, voir que ce projet sera bientôt réalisé représente un grand accomplissement pour Marie-Noël St-Cyr, qui a elle-même fondé l’École secondaire catholique Marie-Rivier dans les années 1990 et a été la directrice de l’école pendant 28 ans.

Pour notre communauté et peut-être pour nos absents, pour leurs enfants et petits enfants, c’est d’être capable de dire: mes parents ont cru en quelque chose et ça a maintenant lieu et ça prend même de l’expansion , dit-elle.

Et Sandra Poulin abonde dans le même sens.