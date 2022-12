Le ministère du Tourisme et l’association touristique régionale Destination Québec cité préparent une vaste offensive publicitaire pour inciter les Québécois et les visiteurs internationaux à se rendre sur la Côte-de-Beaupré malgré l’arrêt temporaire des activités de ski alpin à la station Mont-Sainte-Anne (MSA).

La campagne mettra l’accent sur les nombreux attraits touristiques qu’on retrouve autour de la montagne et dans les environs, y compris les centres de ski autres que le MSA . Elle visera également à souligner que le Mont-Sainte-Anne continue d’offrir différentes activités hivernales telles que le ski de fond, la raquette et le vélo d’hiver.

On veut ajuster nos campagnes que nous avons en place pour commencer à parler plus fort, justement, de la région de la Côte-de-Beaupré [...] Il y a beaucoup de belles choses hivernales à aller faire dans cette belle région-là et on veut sortir ce message-là au lieu de juste parler du Mont-Sainte-Anne qui est fermé , indique en entrevue à Radio-Canada le directeur général de Destination Québec cité, Robert Mercure.

La Régie du bâtiment a ordonné la fermeture des remontées mécaniques du Mont-Sainte-Anne à la suite de la chute d'une télécabine le 10 décembre. (Archives) Photo : Source : Simon-M. Morissette

Le réalignement des campagnes déjà en cours à l’international et au Québec se fera dès que possible. Au retour des Fêtes, d’autres initiatives seront déployées.

Nord-est américain

L’association régionale touristique cible principalement le marché nord-américain, notamment le nord-est des États-Unis et l’Ontario.

Où on veut vraiment passer le message, c'est en général dans le nord-est, où les gens viennent par voiture. On parle surtout de marketing numérique et d’initiatives sur nos réseaux sociaux , précise M. Mercure.

« On est en train de se questionner pour voir ce qu'on peut faire, à travers nos différentes initiatives, pour donner à la Côte-de-Beaupré un coup de main. » — Une citation de Robert Mercure, directeur général, Destination Québec cité

Le directeur général affirme qu’il est encore trop tôt pour évaluer combien coûtera cette offensive publicitaire.

Robert Mercure mentionne qu’une réflexion est en cours chez Destination Québec cité pour identifier les façons de venir en aide aux entreprises touristiques de la Côte-de-Beaupré. (Archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, n’hésite pas de son côté à parler d’une campagne agressive de marketing pour vanter les attractions hivernales de la Côte-de-Beaupré et de l’ensemble de la région.

C’est de rappeler aux Québécois et aux touristes internationaux qu'il y a tout plein d'activités, tout plein de centres de ski dans la belle grande région de la Capitale-Nationale dont on peut profiter dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, particulièrement pour la période de Noël , explique Mme Proulx.

Pas de promotion en vue

Pour l’instant, ni son ministère ni Destination Québec cité ne prévoient de promotion semblable à celle mise de l’avant au cours de l’été 2021, quand une carte-cadeau de 75 $ était offerte avec chaque réservation de deux nuitées ou plus dans les établissements hôteliers participants.

Les cartes-cadeaux, c'était en marge de la pandémie où, au ministère du Tourisme, on avait offert des sommes à nos associations touristiques régionales pour offrir des rabais et des promotions. On n'en est pas là. Présentement, on est dans une campagne de publicité pour attirer les gens vers la ville de Québec, leur dire qu'il y a tout plein d'activités à faire , insiste Caroline Proulx.

« Au Mont-Sainte-Anne [comme] partout dans la Capitale-Nationale, on est prêt à accueillir les touristes internationaux et québécois pour venir profiter des joies de l'hiver. » — Une citation de Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Le ministère du Tourisme et Destination Québec cité répondent ainsi à l’appel lancé mardi par une vingtaine d’entreprises de la région pour contrer les messages négatifs qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis l’arrêt des remontées mécaniques au MSA .

Caroline Proulx entend également profiter des différentes tribunes qui lui sont offertes pour vanter les attraits touristiques de la Côte-de-Beaupré. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Dans une lettre ouverte adressée aux élus locaux et aux instances de gouvernance, les signataires réclamaient un recentrage des communications autour des éléments positifs qu’offre la région.

Le fondateur et ancien président de Gestev, Patrice Drouin, qui agit en quelque sorte comme porte-parole du regroupement de commerçants, accueille favorablement les efforts des deux organisations touristiques. Il y voit une bonne première étape .

Je suis vraiment content. C'est rassurant de voir que dans un délai de 24 heures, les autorités ont répondu et elles se sont mises à pied d'œuvre pour faire en sorte qu'on puisse réaligner les communications autour de cet incident qui est arrivé au Mont-Sainte-Anne , a réagi le copropriétaire de l’établissement hôtelier Auberge et Campagne, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

Mettre l’accent sur le positif

Mercredi matin, M. Drouin et une quinzaine de ses collègues ont assisté à une réunion virtuelle en présence de la ministre Proulx et des représentants de Destination Québec cité. Ils se réjouissent de voir que leurs interlocuteurs partagent leur avis quant à l’importance de recentrer le message.

C'est de repositionner les communications dans un sens plus positif et attrayant pour les visiteurs éventuels. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que les gens maintiennent leurs réservations et que les réservations continuent d'entrer et que le message qui est passé, c'est pas que la station au complet est fermée, mais plutôt le secteur alpin , précise Patrice Drouin.

Patrice Drouin et les entrepreneurs qu’il représente ont bien accueilli l’annonce d’une campagne publicitaire centrée sur les différents attraits touristiques de la Côte-de-Beaupré. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Selon lui, la remise en service des remontées mécaniques de la station du MSA pourrait survenir plus tôt que tard.

La station travaille très activement à enneiger les pistes, à bien les damer et tout préparer. Les inspecteurs font leur travail pour [assurer] la sécurité des installations. Alors, il n'y a rien qui laisse présager que la station ne rouvrira pas , lance l’homme d’affaires.

Inspections

La direction du MSA a d’ailleurs confirmé mercredi que les vérifications ordonnées par la Régie du bâtiment du Québec ont débuté.

Des experts indépendants sont sur place pour tenter de déterminer les causes de la chute d'une télécabine survenue le 10 décembre dernier.

L’exploitant de la station, Resorts of the Canadian Rockies, n’est pas en mesure pour l’instant d’avancer une date de réouverture. Celle-ci ne sera possible qu’une fois que toutes les remontées mécaniques auront été inspectées.

Avec la collaboration de Stéphanie Fillion et d’Alexandra Duval