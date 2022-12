Ouvert ou fermé au jour de l’An?

Pour bien commencer la nouvelle année, voici un récapitulatif des commerces et services publics ouverts ou fermés durant les fêtes du Nouvel An à Québec et Lévis.

Les commerces, magasins et centres commerciaux seront ouverts le 31 décembre entre 8 h et 17 h pour accueillir les clients, et fermés le dimanche 1er janvier sauf pour les établissements d’alimentation de petite surface comme les dépanneurs. Le lendemain du Nouvel An, le lundi 2 janvier, l’ouverture se fera aux heures normales. Les succursales de la SAQ et de la SQDC suivront le même horaire.

Se déplacer

Des variations d'horaires sont à prévoir pour les transports en commun. La fréquence de déplacement des bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et de la Société de transport de Lévis (STLévis) sera réduite. Dans la Capitale-Nationale, les autobus fonctionneront selon l’horaire du samedi avec des ajustements de parcours jusqu’au 30 décembre, ainsi que les 2 et 3 janvier. Les autobus circuleront selon l’horaire du dimanche le 1er janvier.

Sur la Rive-Sud, l’horaire du samedi sera appliqué pour le 31 décembre avec un service réduit en soirée. Le jour de l’An, les autobus L2 et L3 circuleront selon le service réduit du dimanche. Le lendemain, le 2 janvier, ce sera également l’horaire du dimanche.

Le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée de la civilisation seront fermés le 1er janvier.

Québec : Tous les bureaux de la Ville de Québec sont fermés jusqu’au 3 janvier. Il en est de même pour les comptoirs de services de la Cour municipale.

Jour férié ou non, les collectes des ordures ménagères et des matières recyclables seront assurées normalement. Néanmoins, les écocentres seront inaccessibles jusqu’au 2 janvier.

Le stationnement payant par parcomètres dans les rues deviendra exceptionnellement gratuit le 1er janvier, sauf dans la rue de la Maréchaussée et dans le parc des Champs-de-Bataille, qui n’est pas sous la juridiction de la Ville, incluant la rue De Bernières et l’avenue Taché. Quant au stationnement dans les rues résidentielles, la municipalité indique qu’une tolérance sera appliquée jusqu’au 1er janvier. Aucune tolérance ne sera exercée dans les zones de stationnement interdit (débarcadère, borne d’incendie, etc.) et lors des opérations de déneigement.

Les installations sportives seront ouvertes si des activités y sont prévues, à l’exception du 1er janvier.

Toutes les bibliothèques seront fermées le 31 décembre et le 1er janvier. Il sera possible de se rendre dans quelques-unes le lendemain, à partir de 13 h (Collège-des-Jésuites, Centre récréatif Saint-Roch, Étienne Parent, Félix-Leclerc, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois).

La SPA de Québec sera fermée les 1er et 2 janvier, mais le service d’urgence reste disponible.

Lévis : Impossible de profiter des services administratifs de la mairie jusqu’au 2 janvier.

Les écocentres ne seront pas accessibles jusqu’au 2 janvier. Par contre, les collectes d’ordures et de matières recyclables se feront comme d’habitude.

Les piscines, les arénas et les bibliothèques seront fermés le 31 décembre et les 1 er et 2 janvier. Les patinoires extérieures seront seulement fermées le 1 er janvier.

Les centres communautaires et les chalets municipaux seront mis à la disposition de celles et ceux qui auront fait une réservation au préalable.

Les services essentiels (police, pompiers, ambulances et hôpitaux) sont maintenus en tout temps, de jour comme de nuit. Pour en bénéficier, il suffit de composer le 911.