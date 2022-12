Sur les langues officielles, Blaine Higgs est convaincu d’avoir raison

Au milieu des appels à son retrait de la vie politique , le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, reste évasif. Il parle des dossiers qu’il veut régler et ne prend aucune responsabilité sur les tensions linguistiques qui règnent dans la province.

Depuis des mois, Blaine Higgs s’attire les foudres des francophones : non seulement il a accueilli dans ses rangs des membres d’un parti peu sympathique au bilinguisme officiel, il s’est aussi contenté d’une réponse tardive et minimaliste sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

Au moment de faire le point sur son année, le premier ministre est pourtant très serein. Et encore une fois, c’est surtout du système d’éducation anglophone dont il veut parler. Il ne s’en excuse pas.

À la question Avez-vous l’impression de comprendre la population francophone du Nouveau-Brunswick? , le premier ministre hésite légèrement. Je ne pense pas que ce soit juste de dire que je comprends pleinement les francophones. Non.

« Je peux voir les défis des francophones qui veulent maintenir leur culture dans une mer d’anglais. Je sais que c’est une réalité. Mon focus est de rendre ça accessible à tous. » — Une citation de Blaine Higgs , premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le ça dont parle le premier ministre, c’est la culture francophone et acadienne qu’il souhaite rendre accessible aux anglophones.

C’est ainsi qu’il explique l’élimination du programme d’immersion française dans les écoles anglaises, au profit d’un programme moins structuré où les élèves anglophones passeront la moitié de leur journée en français.

L’objectif avoué est d’avoir des anglophones capables de converser en français à la fin de leur secondaire.

Blaine Higgs, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, accorde une entrevue de fin d'année à Radio-Canada Acadie, le 21 décembre 2022 à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Blaine Higgs défend avec vigueur sa décision. Ma fille m’a dit : "Papa, dans notre programme d’immersion française, nous n’avons jamais rien appris de la culture acadienne, de son aspect social et vibrant. Nous n'apprenons que l’aspect académique — les maths, la science, la langue — et ce n’est pas amusant". C’est ce que tout le monde me dit : ce n’est pas amusant.

Higgs rejette les critiques

Oui, j’imagine que je peux comprendre [que les francophones ne se sentent pas inclus] , répond le premier ministre. Mais en même temps, comment pouvons-nous devenir meilleurs si nous ne devenons jamais bilingues?

Blaine Higgs parle de cette idée des anglophones bilingues comme d’une obsession. Et il rejette du revers de la main les propos de ceux qui lui reprochent d’être une source de division entre les deux communautés linguistiques.

Je prends de front des problèmes que les autres préfèrent ignorer. C’est le cas avec l’immersion française. Je n’aime pas repousser les problèmes à plus tard.

« Je vois des choses qui causent des frictions dans notre province. Parfois, pour avoir un chemin devant nous, pour avoir un avenir commun, nous devons avoir une discussion franche. » — Une citation de Blaine Higgs , premier ministre du Nouveau-Brunswick

Il soutient d’ailleurs qu’en 53 ans de bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick, les anglophones n’ont jamais réussi à devenir bilingues. Nous n’avons pas vu d’amélioration dans le système d’éducation dans le secteur anglophone.

À son avis, le programme qu’il met en place dans les écoles anglophones permettra à la fois aux anglophones d’être bilingues et suffisamment qualifiés pour des emplois dans le secteur public, et aux francophones d’avoir de meilleurs services dans leur langue.

Il reconnaît tout de fois que cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Tensions linguistiques : le blâme aux libéraux

Blaine Higgs reconnaît qu’il existe des tensions linguistiques et qu’il est la cible de critiques sévères de la part des francophones.

Pourtant, ce sont les libéraux qu’il tient responsables de cette situation. Le Parti libéral pense essentiellement que c’est un avantage pour lui de maintenir un certain niveau de tension , dit Blaine Higgs.

Je pense que c’est regrettable. Et je voudrais que ça disparaisse. Nous avons peut-être une division culturelle, et une communauté qui est plus vibrante que l’autre. Mais nous ne devrions pas avoir une cassure politique.

Il reconnaît par ailleurs que sa décision d’accueillir les anciens députés de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin et Michelle Conroy, au sein du Parti progressiste-conservateur est mal passée chez les francophones. C’est vrai , dit-il. Je ne sais pas ce que je peux y faire.

Blaine Higgs accueille les deux députés de l'Alliance des gens, Kris Austin (au micro) et Michelle Conroy (à droite), au sein du Parti progressiste-conservateur, le 30 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Nous n’avons pas besoin d’un autre parti dédié à la division. Je peux vous garantir qu’ils [Kris Austin et Michelle Conroy] croient, comme nous, en une province bilingue et qu’ils veulent que tout le monde apprenne les deux langues. Ils ont toujours maintenu qu’ils veulent de l’équité dans la manière de le faire , avance le premier ministre.

Il laisse entendre que ne sera peut-être qu’après son départ que les gens comprendront réellement ses intentions en matière de langues officielles.

L’avenir politique de Blaine Higgs

Après avoir laissé entendre plus tôt cette année qu’il ferait le point sur son avenir politique en janvier, Blaine Higgs dit qu’il a plutôt été mal compris. Il n’y aura pas nécessairement de grande révélation, je vais sûrement parler [de mon avenir], mais aussi des objectifs que je me fixe , explique-t-il.

Premier ministre depuis 2018, Blaine Higgs a dirigé un gouvernement minoritaire, puis le gouvernement majoritaire actuel. La prochaine élection générale est prévue pour le 21 octobre 2024. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Quant à savoir ce qu’il lui reste à accomplir à la tête de la province, il évoque les soins de santé et les relations avec les autochtones, deux immenses chantiers.

Verrait-il en Kris Austin son successeur?