Régionalisation de la fonction publique : le PQ demande plus de transparence

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, demande au gouvernement de publier des données plus précises sur le nombre d'emplois de la fonction publique transférés en région.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor publie seulement ces données par région administrative et par administration. Par exemple, en date de septembre 2022, 294 postes ont été déplacés des grands centres vers le Bas-Saint-Laurent, 118 vers la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et 9 vers la Côte-Nord.

Bilan de la régionalisation des emplois de la fonction publique en date de septembre 2022 Bilan de la régionalisation des emplois de la fonction publique en date de septembre 2022 Administration publique Nombre d'emplois transférés au Bas-Saint-Laurent depuis 2018 Nombre d'emplois transférés en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine depuis 2018 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 13 5 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 79 -13 Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 12 13 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 11 25 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 8 17 Ministère des Transports 19 -1

Pas de données par MRC

On ignore toutefois la répartition par MRC de ces emplois régionalisés, ce que déplore Pascal Bérubé.

Je veux savoir dans quelles municipalités sont transférés les fonctionnaires, et on ne me donne pas cette information. Elle est pourtant cruciale parce que, dans l’Est-du-Québec, si tous les transferts se font à Rimouski, je ne pense pas qu’on atteigne l'objectif , indique-t-il.

« Il faut prioriser des MRC qui ont peu de fonctionnaires et, en tête de liste, je vois la Matapédia. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

L’élu demande donc au Conseil du Trésor de dévoiler ces données afin de s’assurer que le transfert ne se fera pas essentiellement dans les capitales régionales, qui sont déjà très bien pourvues de ministères et de fonctionnaires .

Transfert des employés gouvernementaux vers les régions

Pascal Bérubé déplore aussi que des régions limitrophes aux grands centres reçoivent aussi ces transferts d'emploi.

Par exemple, 191 emplois ont été transférés dans la région des Laurentides et 258 en Outaouais.

Même la Capitale-Nationale reçoit des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il reste pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord? , demande Pascal Bérubé.

Prioriser les MRC les plus dévitalisées

De son côté, le Secrétariat du Conseil du Trésor indique ne pas fournir de données par MRC et assure que les organisations de l'administration publique doivent prioriser les MRC les plus dévitalisées.

Dans son plan de régionalisation, le gouvernement indique avoir mis en place des espaces de travail collectif en région, à partir desquels les fonctionnaires de différents ministères peuvent travailler.

Le Bas-Saint-Laurent compte un de ces bureaux, qui est situé à Matane. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en compte deux : un à Gaspé et un à New Richmond.

En date de septembre 2022, 2773 emplois ont été régionalisés depuis le 1er octobre 2018, ce qui représente 55,5 % de l’objectif de 5000 emplois que s'est fixé le gouvernement en février dernier.