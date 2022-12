Trouver des déneigeurs à Moncton est un parcours du combattant cet hiver

Certaines ont annulé des contrats à la dernière minute.

Alexandra Lerebours pensait avoir trouvé un déneigeur pour l'hiver, mais une mauvaise surprise l'attendait lors de la première tempête.

« Il était midi et mon entrée n’était pas ouverte. Quand j'ai finalement texté pour savoir ce qu'il se passait, j'ai finalement eu mon entrée ouverte, mais mon contrat était annulé. » — Une citation de Alexandra Lerebours

Alexandra Lerebours doit trouver un déneigeur pour déblayer l'entrée de sa résidence. Photo : Radio-Canada

Cette pénurie d’employés frappe l'une des plus grandes entreprises de l'industrie du déneigement à Moncton.

Il y a quelques années, ce n'était pas aussi pire que ce l'est aujourd'hui , a déclaré Lisa Brush, responsable de D&S Snow Removal Services, à Moncton.

Auparavant, cette entreprise était en mesure de servir 2000 clients sans difficulté. Dans les deux dernières années, elle a dû réduire ce nombre de 300.

L’entreprise a normalement besoin de 25 déneigeurs pendant la saison. Lisa Brush précise qu'en ce moment, ils n'ont que 18 à 20 employés à pied d'œuvre lors de tempêtes.

Moins d’employés, moins de clients, plus de retards

Moins d'employés signifie donc moins de clients, mais aussi davantage de retards sur le terrain.

« Nous prenons du retard. C’est une autre tempête en soi. » — Une citation de Lisa Brush , responsable de D&S Snow Removal Services

Lisa Brush dirige une importante entreprise de déneigement à Moncton. Elle est à la recherche urgente d'employés. Photo : Radio-Canada

Elle comprend que les clients s'impatientent de voir arriver les déneigeurs pendant une tempête. Mais les solutions se font rares, parce que toute l'industrie est touchée par cette pénurie de personnel, affirme-t-elle.

En début de semaine, le téléphone de Lisa Brush a sonné beaucoup plus qu'à l'habitude.

Elle a compris que des clients étaient à la recherche de déneigeurs immédiatement, parce qu'une autre entreprise n'a pas pu honorer tous ses contrats.

Un casse-tête pour les clients

Dans les premières 24 à 48 heures, je vais vous dire que j'avais mal au ventre un peu. Quand je pense à ce qui s'est passé l'année passée et toute la neige qu'on avait l'année passée, je me suis dit : ouf, on est mal pris , a raconté Alexandra Lerebours.

Lisa Brush affirme que l'entreprise dont elle fait partie, ainsi que d'autres dans la région, font tout en leur pouvoir pour répondre à la demande.

D’après un reportage de Sarah Déry