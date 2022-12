Un homme accusé de gestes à caractère sexuel à l’endroit de mineurs a travaillé en Estrie

Alexis Plourde-Dinelle fait face à des chefs d'agression sexuelle, de leurre d'enfant et d'avoir eu des contacts sexuels avec une personne d'âge mineur alors qu'il était en position d'autorité, entre 2011 et 2022. Pendant cette période, il a entre autres travaillé comme animateur de camps de jour.

Il a comparu à la Cour du Québec le 8 décembre dernier et a été libéré sous plusieurs conditions.

Dans un communiqué, les enquêteurs du Service de police de Laval indiquent avoir des raisons de croire qu'il aurait pu faire d'autres victimes.

La Maison des jeunes de Fleurimont a décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada. Dans une publication Facebook, l'organisme a cependant précisé que l'accusé n'est plus à l'emploi de l'organisme.

« C’est avec stupéfaction que La Maison des jeunes de Fleurimont (la Maize ) a été informée des accusations de crimes à caractère sexuel portées à l’endroit d’Alexis Plourde-Dinelle. » — Une citation de La Maison des jeunes de Fleurimont sur Facebook

L'organisme souligne aussi que Des ressources de soutien seront mises en place pour les employés ainsi que les jeunes qui fréquentent l’organisme et qui auraient besoin d’être écoutés et accompagnés. À cet effet, nous invitons nos membres jeunes à communiquer avec nous par messenger s’ils ont besoin de parler, en toute confidentialité et confiance.

La Maize a aussi annulé ses activités qui étaient prévues cette semaine.

Dans un courriel à Radio-Canada, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a par ailleurs confirmé qu'Alexis Plourde-Dinelle a donné des ateliers à l’automne dernier sur l’entrée au secondaire dans quelques écoles primaires du secteur de Fleurimont à titre d'intervenant externe pour la Maison des jeunes de Fleurimont.

Cet intervenant externe n’a jamais été à notre emploi et n’a jamais eu accès à des informations sensibles ou confidentielles concernant nos élèves ou nos parents , ajoute le centre de services scolaire, qui mentionne également que le programme d'ateliers pourrait reprendre cet hiver ou ce printemps avec un nouvel intervenant embauché par la Maison des jeunes de Fleurimont, responsable de déployer cette offre de service très intéressante.

Toute victime potentielle ou toute personne détenant des informations sur Alexis Plourde-Dinelle est invitée à contacter les policiers au 450 662 4636, ou au 911 (dossier LVL 221 106-021).

Avec les informations de CBC