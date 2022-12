L’inquiétude grandit devant l’imminence de la fermeture de la Bouquinerie Gravel

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, le nouveau directeur général de l’Association des parents fransaskois (APF), Apollinaire Fotso, a déclaré que la fermeture d'une entreprise culturelle francophone en milieu minoritaire est une mauvaise nouvelle pour toute la communauté fransaskoise.

La Bouquinerie Gravel, la seule librairie francophone de Saskatchewan, annonce la fermeture de ses portes à la fin de l'année. Elle a été fondée en 1981 par l'Association francophone de Gravelbourg. (archives) Photo : Raphaële Frigon

Sans librairie francophone dans la province, les ressources en français vont devenir encore plus rares et cela sera très mauvais pour l’apprentissage et la transmission du français. La communauté fransaskoise risque de pâtir davantage de l'assimilation et d'être moins visible , peut-on lire dans le courriel.

« La culture est l'affaire de tout le monde, elle est indispensable pour la préservation de l’identité fransaskoise. » — Une citation de Apollinaire Fotso, directeur général de l’Association des parents fransaskois

De son côté, le président de la maison d'édition de la Nouvelle plume, Laurier Gareau, affirme que les salons du livre, qu’organisaient les propriétaires de la bouquinerie Gravel, aidaient notamment à distribuer des livres des Éditions de la Nouvelle Plume.

Nous on le remarque depuis qu’ils ont cessé de faire ça, le nombre de ventes de livres dans les écoles est réduit , déclare Laurier Gareau, rappelant que le dernier salon du livre a eu lieu en 2020.

Selon Laurier Gareau, la pandémie a accéléré le processus de la fermeture. Il pense maintenant à l’avenir de la distribution de la littérature francophone en Saskatchewan.

Pour le président des Éditions de la Nouvelle plume, Laurier Gareau, la fermeture de la Bouquinerie Gravel est une perte pour la communauté fransaskoise (archives). Photo : Radio-Canada

Depuis juin, la Société historique de la Saskatchewan a ouvert la boutique Nation fransaskoise à Saskatoon.

J'aimerais voir éventuellement la nation [la boutique Nation fransaskoise] prendre plus d'expansion et peut-être même ouvrir un comptoir ici à Regina pour la distribution non seulement du livre mais aussi d’autres produits fransaskois , affirme M. Gareau.

« J’espère que l’ensemble de la communauté fransaskoise va se rallier pour trouver une solution concernant ce manque. » — Une citation de Laurier Gareau, président des Éditions de la Nouvelle plume

Le directeur général du Collège Mathieu à Gravelbourg, Francis Kasongo, explique que la bouquinerie Gravel comprenait les besoins du collège, ce qui facilitait la relation entre les deux organisations.

Le Collège Mathieu réapprovisionne ses livres avec la bouquinerie.

Il faudra se réorganiser avec les autres fournisseurs qui devront forcément composer avec ce que ces fournisseurs offrent. Alors qu' on pouvait facilement avoir un avantage à proximité avec la bouquinerie , déclare Francis Kasongo.

Avec les informations de Danielle Dutrisac et Bryanna Frankel