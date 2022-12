Aucune signe de maltraitance constaté à la Résidence Laterroise

L'ancien PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Jean-François Foisy, avait été mandaté pour faire la lumière sur des allégations de maltraitance et de négligence qui auraient été vécues à la résidence pour aînés.

L'homme a rencontré plusieurs intervenants et des résidents de l’endroit ainsi que des membres de la direction du CIUSSS pendant son séjour de trois jours en juillet dernier. Ce dernier n'a pas constaté de signes de maltraitance et d’intimidation.

En regard des plaintes, insatisfactions et allégations de maltraitance et de favoritisme, elles sont concentrées par trois personnes : deux résidents et une personne proche aidante. J’ai rencontré ces personnes et aussi lu toute documentation qu’elles souhaitaient me transmettre. J’ai n’ai pas constaté autant dans mes entrevues des autres résidents et employés quoi que ce soit qui pointe dans le sens de maltraitance envers les personnes hébergées dans cette RPA , écrit-il dans son rapport de 16 pages qui a été dévoilé publiquement mercredi.

Jean-François Foisy recommande cependant d'offrir du soutien psychosocial aux résidents toujours affectés par le comportement de l'ancien directeur de la résidence, Benoit Bilodeau, qui a plaidé coupable à une accusation d'agression sexuelle sur une résidente.

Je formule cette recommandation avec aussi la possibilité pour ces gens qu’il puissent être relocalisés dans une autre résidence, si et seulement si cela pouvait leur permettre d’envisager l’avenir plus sereinement.

L'enquêteur au dossier suggère également de nommer quelqu'un pour soutenir la nouvelle direction pour une période de six mois. L'enquêteur croit aussi que les menus offerts aux résidents doivent être améliorés.

Avec des informations d'Andréanne Larouche