Confisquer les avoirs d’un oligarque russe n’est pas sans risque, selon un expert

Ottawa souhaite confisquer les avoirs de l’oligarque russe Roman Abramovitch, afin de les redistribuer à l’Ukraine pour dédommager les victimes de la guerre. Des démarches judiciaires sont entamées pour saisir les 26 millions de dollars que cet ami de Vladimir Poutine détient dans un compte de banque canadien. Un geste sans précédent au Canada et dans le monde, mais qui n’est pas sans risque.

Le gouvernement Trudeau s’expose à une longue bataille judiciaire, ouvre la porte à des représailles contre des entreprises canadiennes en territoire russe et, au bout du compte, pourrait avoir à rembourser les investissements confisqués à Roman Abramovich.

Radio-Canada s’est entretenue avec William Pellerin, avocat en droit commercial international et associé chez McMillan. Il a aussi été avocat durant six ans au ministère des Affaires étrangères.

William Pellerin, avocat en droit commercial international et associé chez McMillan Photo : Cabinet McMillan

À quel point cette décision du Canada de confisquer les avoirs d’un oligarque russe, basée sur sa relation avec Vladimir Poutine, crée-t-elle un précédent?

C’est une nouvelle façon d’utiliser les sanctions internationales. Habituellement, ce genre de sanctions a surtout un objectif dissuasif, pour changer le comportement du gouvernement russe et des oligarques en ce qui a trait à l'invasion de l'Ukraine.

Maintenant, le Canada change son fusil d’épaule. Il veut agir de façon punitive, contre le régime de Vladimir Poutine et ceux qui l'appuient, qui sont complices. Et utiliser les biens saisis pour dédommager les victimes ukrainiennes. Cette façon de faire n’a jamais été utilisée dans le passé, ni par le Canada ni par ses alliés du G7.

Pour quelle raison le Canada punit-il Roman Abramovich? A-t-il fait quelque chose d’illégal ou de criminel, contraire aux lois canadiennes?

Il n’y a pas d’accusation criminelle au Canada contre M. Abramovich. On lui reproche d'être complice du président Poutine et du régime russe qui participent à l'invasion injustifiée de l'Ukraine. Son nom figure au registre des personnes sanctionnées par décret par le gouvernement Trudeau depuis mars 2022.

Il est considéré comme persona non grata. Il est interdit de faire des affaires, des transactions avec lui. Mais s’il pouvait venir au Canada, il n’irait pas en prison.

Si Ottawa veut maintenant confisquer ses biens et les redistribuer à l’Ukraine, il doit s’adresser à la Cour. À quoi ressemble le processus? Que doit prouver le procureur général?

Le gouvernement n’a pas de grands arguments à faire valoir. C’est un processus créé par la loi spéciale qui rend la chose très facile. Tout ce que le procureur général doit faire, c’est de prouver que les biens visés appartiennent vraiment à M. Abramovitch et qu’ils sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par lui.

Quels sont les recours possibles pour Roman Abramovitch?

Ses avocats pourraient invoquer l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. La Cour devra examiner si la saisie a été raisonnable et si elle respectait sa vie privée, par exemple.

L’autre possibilité serait de plaider qu’Ottawa n’a pas juridiction dans cette affaire, puisqu’il ne s’agit pas de droit criminel, mais plutôt de droit civil. Donc, c’est le pouvoir provincial, côté régime de confiscation des droits à la propriété et tout ça, qui entre en jeu.

Il y a toute une question constitutionnelle assez intéressante sur ce partage des pouvoirs qui pourrait être soulevée et prendre beaucoup de temps à régler. Mais le fardeau de la preuve sera alors sur M. Abramovitch, et non sur le gouvernement fédéral.

Le milliardaire russe Roman Abramovitch était présent à Istanbul lors de la signature de l'accord sur l'exportation du blé ukrainien entre Moscou et Kiev. Photo : afp via getty images / OZAN KOSE

Même si Ottawa gagnait sa cause, pourrait-il devoir rembourser les biens confisqués à M. Abramovitch?

Oui. Il aurait un recours en vertu du droit du commerce international. Le Canada et la Russie (l’URSS) ont signé en 1991 l’Accord sur la promotion et la protection des investissements.

L’entente protège notamment les investisseurs contre l'expropriation. Et une des clauses stipule que si jamais une expropriation est justifiée, le gouvernement doit offrir une compensation.

Donc on peut s’attendre à ce que M. Abramovitch dise : Voyez-vous, mon argent détenu au Canada a dans les faits été exproprié , et exige un arbitrage international.

Si le tribunal décidait en sa faveur, le Canada devrait lui redonner ses 26 millions de dollars. Ce serait un peu bizarre comme développement bien sûr, mais c’est possible.

D’ici là, quelles sont les chances que la Russie entame des représailles contre le Canada?

Il faudra faire très attention. Les risques de représailles sont réels. Devant une action unilatérale du Canada, Vladimir Poutine pourrait se sentir justifié de lui rendre la monnaie de sa pièce.

La Russie pourrait décider, elle aussi, de viser des gens d'affaires ou des entreprises canadiennes qui ont des actifs en Russie, des minières, par exemple. La Russie pourrait les sanctionner et, par la suite, décider de confisquer leurs biens.

Les ministres Joly et Freeland tentent de convaincre les dirigeants européens d’emboîter le pas au Canada dans la confiscation et la revente des avoirs russes. Quelles sont les chances que d’autres pays fassent comme nous?

Je ne suis pas sûr que l’appel du Canada change beaucoup de choses pour l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de liens étroits entre l'Europe et la Russie. Il y a toutes sortes de questions fondamentales qui touchent à la production d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'Europe. Certains pays sont vraiment dans une situation très difficile.

Je ne suis pas sûr que l'action du Canada sur la question des confiscations soit suffisante pour faire changer l'idée de la communauté européenne. Il y a probablement trop de risques pour s'avancer sur ce terrain.

Les propos de cette entrevue ont été condensés pour des raisons de concision.