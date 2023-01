La renaissance des ruelles de Toronto

De plus en plus de résidents et de communautés de Toronto tentent de revitaliser les ruelles de leur quartier, longtemps délaissées parce qu'elles étaient associées à des activités illicites ou qu'elles étaient remplies de débris. Une façon pour les citoyens de se réapproprier ces espaces publics.

Dans l'est de Toronto, la ruelle adjacente à la station de métro Main Street se déploie sur toute la longueur d'un pâté de maisons.

Elle donne directement sur le stationnement d'autobus. Un muret, d'une hauteur d'environ un mètre et demi, délimite l’espace entre la voie de passage et les véhicules.

Chrissy Kuiack et Julia Prazja font partie des huit artistes qui ont créé les murales de la ruelle adjacente à la station de métro Main Street, dans l'est de la ville. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Cet automne, un groupe de huit artistes a peint 10 murales pour embellir ce lieu achalandé.

« Les couleurs vives, même lors d'une journée grise d'hiver, permettent d'améliorer notre santé mentale. » — Une citation de Julia Prazja, artiste

Les fresques célèbrent les éléments naturels du quartier, avec des dessins d'animaux et de végétation.

Tout ce qui embellit et permet à une communauté de se rassembler est positif , affirme l'artiste Chrissy Kuiack. Tous les passants rencontrés le confirment : la murale change leur quotidien.

« Ça rend le coin plus vif et plus vibrant. » — Une citation de Anna Frey, résidente du quartier

L'organisme à but non lucratif The Laneway Project a aidé ces artistes dans leur projet. Il en est à au moins 35 réalisations similaires dans les dernières années, l'idée étant de revitaliser le plus grand nombre de ruelles possible.

Et Toronto en a beaucoup. On compte environ 2400 ruelles dans la Ville Reine.

« Aucun projet ne ressemble à un autre. C'est la beauté de la chose. C'est aux communautés de déterminer comment elles veulent développer leur espace. » — Une citation de Lanrick Bennett fils, directeur général de l'organisme The Laneway Project

La renaissance

Le directeur du Laneway Project, Lanrick Bennett fils, estime que les ruelles vivent une renaissance après avoir été délaissées avec l'envahissement des rues par les voitures, au cours du dernier siècle.

Mais il rappelle qu'il y a des décennies, ces voies de passage faisaient partie du quotidien des gens dans certains quartiers. On y transportait du matériel ou des meubles; des voisins s'y rassemblaient pour un repas ou des activités.

Le directeur de l'organisme The Laneway Project, Lanrick Bennett fils, est fier du travail accompli pour revitaliser des ruelles à Toronto. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Depuis quelques années, la Ville permet également les maisons de ruelle, des habitations construites dans la cour arrière de résidences qui donnent sur une ruelle. Les services d'électricité, d'eau et d'égouts sont fournis par la résidence principale.

Les ruelles se développent donc de plus en plus, et bien des citoyens pensent qu'il est possible de les utiliser à bon escient.

Surtout qu'à Toronto, les terrains sont limités. Les familles ne bénéficient pas toutes d'une cour arrière et de parcs à proximité.

« On a des parcs, des bibliothèques, des églises, toutes sortes d'infrastructures sociales. Les ruelles en font partie; elles font partie de notre nouvelle façon de vivre en ville. » — Une citation de Lanrick Bennett fils, directeur général de l'organisme The Laneway Project

Un milieu de vie

Une nouvelle façon de vivre, voilà l'approche privilégiée par les riverains de la ruelle Cosmos Nature, le nom que lui ont donné ces citoyens et qui a été enregistré officiellement à la Ville.

Environ 80 maisons ont une cour qui fait face à cette ruelle située au nord-ouest du centre-ville de Toronto.

C'est l'artiste Julia Deakin qui a peint les deux murales que l'on retrouve à l'entrée nord de la ruelle Cosmos Nature. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

« Cette ruelle était devenue un endroit de vente de drogue. On s'affaire à changer tout ça. » — Une citation de Julia Deakin, résidente

Julia Deakin est l'une des résidentes qui se sont engagées à améliorer les choses et à faire de cette ruelle un véritable milieu de vie.

L'artiste Julia Deakin a peint plusieurs murales de la ruelle Cosmos Nature au nord-ouest du centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Artiste à ses heures, elle a peint plusieurs murales que l'on trouve dans la ruelle.

Les résidents y ont aussi installé des lumières pour rendre l'endroit plus éclairé et plus sécuritaire, le soir et la nuit.

Les résidents de la ruelle Cosmos Nature ont installé des lumières pour rendre l'endroit plus sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Depuis le début de sa revitalisation, il y a quelques années, la ruelle est devenue un carrefour où se rencontrent les voisins.

Les enfants l'utilisent comme corridor sécuritaire, matins et soirs, pour se rendre à l'école et en revenir.

Les activités de nettoyage y sont fréquentes. Surtout, on y tient des rassemblements festifs.

Chaque fois qu'elle sort de la maison, Julia Deakin le fait donc par sa cour arrière. La ruelle fait partie intégrante de son quotidien.