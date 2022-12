Un Hôtel de glace sous le thème de la vie nocturne

Ainsi, la mythologie grecque, l’astronomie, le monde des rêves, les Premières Nations, la danse, et même l’Halloween font partie des sources d’inspirations des concepteurs de l’Hôtel.

Regroupant plus de 30 chambres, dont 22 suites thématiques, l’Hôtel est construit par une équipe de 15 sculpteurs. Un nombre record de femmes, soit six sculptrices, participent cette année, à la réalisation du décor de glace et de neige qui crée le caractère unique et spectaculaire de l’Hôtel de glace depuis plus de 20 ans.

Une suite de l'Hôtel de glace. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

La sculptrice Marilyne Gagné est fière de contribuer à l’embellissement de l’Hôtel. Je pense que ce qui est le fun avec les filles, c’est qu’on ose. On ose plus essayer. [...] C'est sûr qu'on a nos forces. Les femmes, on va faire plus dans la sensualité, le petit détail.

La sculptrice Marilyne Gagné Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

On transporte les gens dans un autre monde. [...] Avec nos artistes et artisans, c’est de faire vivre toutes sortes d’émerveillements à nos visiteurs , décrit Sylvain Lauzon, président et chef des opérations du Groupe Calypso Valcartier. Au chapitre des nouveautés, il souligne un nouveau partenariat avec Défi-Évasion Québec.

Pendant que les gens visitent, qu’ils découvrent et sont émerveillés par toutes les différentes sculptures et les différentes choses à voir, il va aussi y avoir un parcours énigmatique, adapté pour tout le monde : les familles, les jeunes, les moins jeunes , explique le président.

Un des bars de glace, en préparation. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

La grande glissade de glace, les bars de glace et la terrasse sont de retour. C’est sans oublier la chapelle où seront célébrés, encore cette année, plusieurs mariages.

Plus de 20 mariages déjà à notre calendrier. Donc on est enthousiastes par rapport à ça. C’est l’après-COVID. Les gens ont décidé de vivre de beaux moments mémorables , ajoute Sylvain Lauzon.

Une suite de l'Hôtel de glace sous le thème de la vie nocturne. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Ce sont 2000 blocs de glace et 35 000 tonnes de neige qui ont été nécessaires à la réalisation de cet hôtel unique et éphémère qui accueillera ses premiers visiteurs entre Noël et le jour de l’An.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un personnage sculpté dans la neige Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Quant aux nuitées, elles sont possibles à compter du 4 janvier. Enfin, les tout-petits devront patienter un peu avant de pouvoir profiter de la grande glissade de glace qui sera prête le 14 janvier. Elle sera située au cœur d’un espace ludique comprenant plusieurs sculptures dédiées aux enfants.

Avec les informations d'Alicia Rochevrier