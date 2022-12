Sept-Îles et Port-Cartier invitent à la prudence avant une importante tempête de neige

À partir de vendredi matin jusqu'à samedi, Environnement Canada prévoit d'importantes quantités de neige, des vents forts et de la poudrerie pour la Côte-Nord. De la pluie verglaçante est possible, selon les températures.

Dans un bulletin spécial publié mercredi, l'agence fédérale précise toutefois qu’il est encore trop tôt pour fournir des chiffres exacts quant aux quantités de précipitations attendues.

Des ménages pourraient être privés de courant, selon les villes de Sept-Îles et Port-Cartier (archives). Photo : iStock

On a quand même une certaine plage de possibilités. Si l’on devait viser entre 20 et 30 cm [pour les secteurs de Port-Cartier et Sept-Îles], on a pas mal de chances que ça soit cette possibilité , estime le météorologue de sensibilisation pour Environnement et Changements climatiques Canada, Simon Legault.

Il indique que les quantités de neige pourraient être bien différentes à travers la Côte-Nord.

Avec la force des vents, les accumulations de neige vont être non-uniformes. À certains endroits, la neige pourrait beaucoup s’accumuler. À d’autres endroits, il pourrait presque ne pas y avoir de neige , ajoute Simon Legault.

« La tempête sera assez grosse. Ça ne sera pas historique ou catastrophique, mais elle sera assez forte. Les gens doivent être bien avertis. » — Une citation de Simon Legault, météorologue de sensibilisation pour Environnement et Changements climatiques Canada

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, demande aux citoyens d'éviter les déplacements routiers et de se préparer pour d'éventuelles coupures de courant.

C'est sûr qu'on va mettre sur pied notre plan de mesures d'urgence. On va se préparer à toutes les éventualités. Par exemple, en cas de fermeture de la route 138, on sait que [nos endroits offrant] de l’hébergement vont être beaucoup achalandés , lance le maire.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault (archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Dans une publication Facebook, la Ville de Sept-Îles considère aussi qu’il pourrait y avoir notamment des pannes de courant. Elle invite les citoyens à demeurer informés et à se préparer à toute éventualité.

Avec la période des grandes marées qui s'amorce, la Ville de Port-Cartier surveillera particulièrement les milieux riverains, mentionne Alain Thibault.

Le météorologue Simon Legault partage les inquiétudes du maire.

Au large de l’estuaire du Saint-Laurent, il y a des vagues qui dépasseront probablement les cinq mètres. L’érosion côtière, avec la force des vents, sera probablement un enjeu au cours de la journée de vendredi , note-t-il.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, la neige devrait plutôt se changer en pluie durant cette période, selon Environnement Canada.

Avec des informations de Laurence Vachon