Retour sur une année politique chargée au Yukon

L’année politique au Yukon aura certainement été marquée par la démission soudaine du premier ministre Sandy Silver, par les scandales dans le milieu de l’éducation et par l’abandon de la candidature de Whitehorse pour les Jeux du Canada de 2027. Pour les leaders du territoire, l’année 2023 s’annonce incertaine.

Le 9 septembre, le premier ministre Sandy Silver annonce sa démission. Le gouvernement libéral minoritaire, maintenu au pouvoir grâce à un accord avec le Nouveau Parti démocratique, se lance donc dans une course à la chefferie pour déterminer qui reprendra non seulement les rênes du Parti libéral, mais également du gouvernement.

Pour le moment, seul le ministre du Développement économique et ministre du Tourisme et de la Culture, Ranj Pillai, a annoncé sa candidature dans cette course à la chefferie. Avec un gouvernement minoritaire, toutefois, les partis d’oppositions se préparent à l'éventualité d’une élection dans les prochains mois.

Pour être tout à fait honnête, je m’attends à voir des élections. Ça fait à peu près deux ans depuis les dernières élections, ce qui est une durée habituelle pour un gouvernement minoritaire , explique le chef du Parti du Yukon, Currie Dixon.

La session parlementaire s'est conclue le 24 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

L’accord de soutien signé par le gouvernement libéral du Yukon et le caucus du NPD du Yukon arrive également à échéance le 31 janvier 2023. Cet accord peut soit être renégocié pour maintenir le gouvernement en place ou abandonné afin de permettre au NPD de voter comme bon leur semble, notamment sur les questions relatives au budget ou à un vote de confiance.

Je me prépare dans les deux directions, donc si j’en ai besoin, je suis prête pour une élection ce printemps, mais si je peux négocier pour les Yukonnais et les Yukonnaises, je vais essayer , souligne la cheffe du NPD, Kate White.

Pour le premier ministre sortant, Sandy Silver, le bilan de l’année se transforme en bilan de vie politique, alors que le nouveau chef du parti sera choisi le 28 janvier prochain et que lui-même tirera sa révérence à la tête de la formation politique.

« C’est le temps de revenir sur tout le travail qui a été fait, mais je vais laisser les livres d’histoires et les journaux décider si nous avons fait assez. » — Une citation de Sandy Silver, premier ministre sortant du Yukon

Ce sera difficile, lorsque la porte se ferme, elle reste fermée et je ne serai plus jamais premier ministre, ce qui est difficile à considérer d’un point de vue philosophique, mais il est temps et puis je vais demeurer ministre dans l’équipe ce qui est bien , souligne Sandy Silver.

Scandale en éducation et Jeux du Canada

L’année aura aussi été marquée par plusieurs scandales dans le milieu de l’éducation. D’importants rapports indépendants ont été publiés à propos d'allégations d’abus à l’école primaire Jack Hulland et de la gestion du gouvernement dans le dossier des agressions sexuelles à l’école élémentaire Hidden Valley.

Le NPD du Yukon en a d’ailleurs profité pour presser Ottawa d’abolir l’article 43 du Code criminel qui permet toujours la punition corporelle des enfants.

Des élèves aussi jeunes que 4 ans et 5 ans pouvaient être immobilisés physiquement et traînés par le bras, selon les témoignages des parents. Photo : Kiyoshi Maguire/CBC

La crise des opioïdes a également occupé les politiques publiques. En janvier, le gouvernement a d’ailleurs décrété l’état d’urgence sur l’usage de drogues illicites qui a fauché la vie de 25 personnes en 2022, soit le taux le plus important au pays.

Je pense que [le gouvernement] a été rapide à réagir sur les centres de consommations supervisées et sur l’approvisionnement sûr, mais que nous aimerions aussi voir c’est plus de prévention , indique Currie Dixon.

Finalement, un autre dossier qui a retenu l’attention est le retrait de la candidature de Whitehorse comme ville hôte pour les Jeux du Canada de 2027. Le gouvernement a pointé un manque de soutien financier de la part du gouvernement fédéral pour justifier ce retrait alors que l’opposition a plutôt accusé le gouvernement du Yukon de mauvaise gestion dans ce dossier.

Whitehorse souhaite intégrer les sports arctiques aux Jeux d'hiver du Canada 2027. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Si nous avions pu travailler avec les autres gouvernements pour parvenir avec des contributions financières communes, ça nous aurait aidés à atteindre nos objectifs de logement et d’installations sportives , explique Sandy Silver.

Nous ne savons même pas si l’organisation des Jeux du Canada parviendra à organiser les Jeux pour 2027. Il y a une grande possibilité que les Jeux soient tout simplement annulés cette année-là, ce qui ne fera pas bonne presse pour le Yukon , rétorque de son côté Currie Dixon.

Avec des informations d'Elyn Jones