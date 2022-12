« On veut une ville festive à l’année », annonce le maire Marchand 

Les traditionnels Carnaval, Festival d'été, Grand prix cycliste ou encore les passages insolites seront de retour l'an prochain à Québec. La Ville n'a pas encore dévoilé toute la programmation pour l'année à venir, mais elle promet quelques nouveautés. C'est près de 15 millions qui seront investis dans les spectacles, festivals et animations de rue l'an prochain.

On travaille sur d'autres événements qui vont s'ajouter à ceux qui sont déjà là. Quand ils vont être prêts, on va vous l'annoncer , a promis le maire Marchand, pressé de questions par les journalistes. Si on résume, on veut une ville festive à l'année.

Le maire de Québec fait le bilan des grands événements en 2022. Photo : Radio-Canada

La Ville a mis en chantier une nouvelle vision des grands événements en collaboration avec les promoteurs. L'objectif, c'est d'abord de mieux travailler ensemble , explique le maire qui croit que les organisateurs pourraient faire des économies d'échelle en se partageant parfois de l'équipement ou encore de la main-d'œuvre. C'est un gain énorme qu'on peut faire.

Bruno Marchand croit aussi que cela permettrait d'avoir une idée d'ensemble pour mettre en place d'autres événements à des dates moins occupées, en hiver par exemple. Il y aura toujours plus de congestion en été , a-t-il reconnu. Il souhaite tout de même trouver des solutions pour éviter une période de surchauffe dans le Vieux-Québec.

Périphérie

L'an dernier, la Ville a recensé plus de 1770 jours d'activités sur son territoire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, 63 % des événements se sont déroulés en dehors de La Cité-Limoilou. Ça casse l'idée que tout se passe au centre-ville , souligne le maire Marchand.

Il promet de poursuivre les efforts pour assurer encore plus d'événements gratuits dans les quartiers. Il donne l'exemple de la troupe Flip Fabrique qui a produit l'an dernier un spectacle ambulant qui a été présenté dans les différents parcs des arrondissements.

Le maire annonce du même souffle qu'il ira aussi de l'avant avec la piétonnisation de quelques artères, notamment dans le Vieux-Québec. Il promet une annonce en début d'année. L'appétit des résidents est beaucoup plus grand que je ne le pensais , affirme-t-il.