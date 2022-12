Arguments finaux au procès de Charles Mustard accusé du meurtre d’une Torontoise en 1993

La défense était la première à présenter ses arguments finaux mercredi, puisqu'elle a appelé son client de 69 ans à la barre des témoins la semaine dernière (règle générale, la Couronne commence la première, NDLR).

Dans son plaidoyer, la défense invite la cour à ne pas écarter le conjoint de la victime, qui la battait et qui était le principal suspect de la police à l'époque.

Or, Christopher Berry est mort depuis, mais Couronne et défense utilisent chacun à leur avantage les déclarations qu'il avait faites aux policiers, lorsqu'il faisait l'objet d'une enquête pour le meurtre de Barbara Brodkin, le 19 mars 1993, dans le quartier Davisville de Toronto.

L'avocat de la défense, Amanda Warth, rappelle premièrement que Berry avait été violent dans le passé contre son ex-conjointe et que le couple se disputait farouchement la garde de leur enfant.

Barbara Brodkin a été retrouvée morte dans son logement le 19 mars 1993 par son fils de 6 ans, dont les déclarations à la police à l'époque n'ont pas été admises dans ce procès. Photo : Police de Toronto

Me Warth rappelle que Christopher Berry avait demandé à Ron Dean de lui trouver un individu qui serait capable d'entrer dans le logement de Barbara Brodkin en son absence pour lui voler de l'argent, question de la mettre dans l'embarras.

Dean refusera de se prêter au jeu et préférera rencontrer la police à ce sujet, parce qu'il était inquiet pour Barbara Brodkin.

L'avocate ajoute que M. Berry savait que Mme Brodkin cachait de l'argent et de la drogue dans un coffret de cosmétiques dans le placard de sa chambre et qu'elle gardait ses bijoux dans une commode près de son lit.

Me Warth précise que la nouvelle amie de Berry, Nora, n'aimait pas Barbara Brodkin et qu'elle a protégé l'ancien conjoint de la victime en corroborant son alibi.

Berry a été malhonnête avec les policiers, parce qu'il a omis de dire qu'il battait souvent son ex-femme , dit-elle.

Des panneaux géants affichant des photos de Barbara Brodkin avaient été installés dans l'atrium du quartier général de la police de Toronto en guise de fausse conférence de presse afin de piéger Charles Mustard en octobre 2018. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L'ONTARIO

Elle souligne néanmoins que l'alibi de Christopher Berry ne tient pas la route et qu'il s'est absenté le soir du meurtre pour aller soi-disant chercher une cassette vidéo chez un ami.

Or, l'ex-conjoint de Barbara Brodkin aurait eu le temps, selon la défense, d'aller chez la victime pour l'assassiner.

Les déclarations de Nora à la police ne sont pas fiables, parce qu'elle a menti pour protéger Christopher Berry , poursuit-elle.

Aucune trace d'ADN de Christopher Berry n'avait toutefois été retrouvée dans le logement de la victime, mais la défense dit qu' une absence de preuve ne prouve en rien l'absence d'un individu .

Cela ne signifie pas que Berry n'était pas présent dans l'appartement le jour du meurtre , conclut Me Warth.

Position sur l'ADN de l'accusé

Son collègue, Bob Richardson, ajoute que les preuves dans ce procès sont circonstancielles, parce que l'experte de la Couronne n'a pu préciser que l'ADN de son client retrouvé sous les ongles de la victime était de la peau ou de la salive.

La Couronne soutient qu'il s'agit probablement de morceaux de peau de l'accusé, parce qu'elle est convaincue que Charles Mustard et Barbara Brodkin se sont battus et que la femme de 41 ans l'a griffé au visage avant qu'il ne la poignarde à mort.

L'accusé Charles Mustard se détourne des panneaux géants après avoir regardé brièvement les photos de la victime lors d'une fausse conférence de presse de la police, qui le connaissait déjà pour son passé criminel. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L'ONTARIO

Me Richardson suggère qu'il s'agit plutôt de traces de salive, parce que son client et la victime se connaissaient, puisque Brodkin lui vendait de la marijuana, et qu'ils s'échangeaient volontiers un joint lorsqu'ils se rencontraient à l'appartement de la victime pour une transaction.

L'avocat rappelle que son client avait dit, vendredi, qu'il roulait lui-même ses joints, qu'ils étaient assez gros pour durer pendant plusieurs jours et qu'il les humectait avec sa salive avant de les partager avec quelqu'un d'autre.

Vous ne pouvez rejeter du revers de la main le transfert indirect d'ADN entre mon client et la victime, dit-il.

Me Richardson répète que l'experte a spécifié que l'ADN de son client a pu se trouver au moins 24 h sous les ongles de la victime avant le meurtre.

Deux policiers en civil accostent Charles Mustard pour s'échanger des documents et pour discuter du meurtre de Barbara Brodkin dans l'atrium du quartier général de la police de Toronto. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L'ONTARIO

L'avocat laisse ainsi entendre qu'un autre individu aurait pu assassiner Barbara Brodkin bien après que son client eut fumé un joint avec elle, à plus forte raison si la victime ne s'était pas lavé les mains entre-temps.

Il accuse la Couronne d'avoir traité son client de menteur et de s'avancer en conjectures, mais rien ne prouve qu'il ait menti dans son témoignage.

Qui vous dit qu'il ne travaillait pas le jour du meurtre comme le dit la Couronne et qu'il ne gagnait aucun salaire pour se payer sa drogue? s'interroge-t-il.

Il n'existe en outre aucune preuve, selon Me Richardson, que la victime détestait son client comme le soutient la Couronne. Mon client n'avait aucun mobile pour tuer Mme Brodkin , conclut-il.

Réquisitoire des procureures

La Couronne accuse Charles Mustard d'avoir tué Barbara Brodkin pour lui voler drogue et argent, parce qu'il était sans emploi et sans le sou en 1993.

La procureure Karen Simone ajoute qu'il consommait de la marijuana tous les jours et que son accoutumance lui coûtait cher.

Me Simone souligne que les preuves de l'ADN récupéré sous les ongles de la victime sont infaillibles. 30 ans plus tard, Barbara Brodkin nous montre du doigt son meurtrier de sa tombe , explique-t-elle.

Charles Mustard s'apprête à quitter le poste de police après y avoir été attiré par une fausse conférence de presse sur la victime. Il sera arrêté aux petites heures du matin le lendemain, 19 octobre 2018, dans une station d'autobus de Toronto. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA COUR SUPÉRIEURE DE L'ONTARIO

La procureure rappelle que Charles Mustard est incapable de se souvenir de la date à laquelle il a vu la victime une dernière fois ni même le nom du restaurant où il prétend avoir travaillé le 18 mars 1993.

Elle soutient en outre que l'accusé n'a jamais fumé un joint avec Barbara Brodkin, parce qu'elle n'appréciait pas sa compagnie comme l'a prouvé le témoignage de Steven Burns au procès.

Me Simone ajoute que l'alibi de Christopher Berry était fiable et qu'il a fait l'objet d'une enquête approfondie de la part des autorités qui ne l'ont jamais inculpé pour le meurtre.

Le corridor menant à l'appartement de la victime situé au 155 de la rue Balliol à Toronto. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Elle confirme que Mustard a attaqué la victime dans sa chambre, que l'attaque a même duré assez longtemps, parce que la femme s'est défendue avec ses ongles, d'autant que son agresseur ne pesait que 64 kilos.

Barbara Brodkin a été étranglée avant d'être poignardée et son corps a été découvert dans le placard de sa chambre, où l'argent de ses transactions avait disparu , récapitule-t-elle, en précisant que la femme avait été enfermée de force dans le placard.

Il ne peut y avoir qu'une seule explication logique et raisonnable , selon elle : Charles Mustard est coupable du meurtre prémédité de Barbara Brodkin , conclut Me Simone.

Dernière requête de la défense

La défense de Charles Mustard a par ailleurs présenté une requête pour faire admettre une accusation de meurtre non prémédité, dans l'éventualité où son client devait être reconnu coupable de meurtre prémédité.

Me Warth avance que la mort de Barbara Brodkin ne peut être qualifiée de meurtre prémédité en droit, parce que le vol d'argent comme mobile n'est pas un argument admissible pour aggraver une accusation de meurtre au second degré à celle de meurtre au premier degré.

L'avocate soutient que le meurtre n'était pas prémédité, parce que la victime n'a pas été confinée ou séquestrée avant d'être tuée.

Me Warth précise qu'il n'existe aucune trace de lutte dans la chambre où la victime a été découverte le matin du 19 mars 1993.

Il n'existe enfin aucune preuve non plus que de l'argent ou de la drogue aient été volés, selon Me Warth, puisqu'il n'y a pas eu d'entrée par effraction dans l'appartement de la victime.

Le juge Alfred O'Marra, de la Cour supérieure de l'Ontario, rendra son verdict le 24 février prochain.