Une souris dans leur sac de croustilles?

Denise Desrosiers raconte qu’elle s’apprêtait à dîner lorsqu’elle a ouvert un sac de croustilles nature acheté quelques jours auparavant. Elle précise qu’il était à ce moment scellé et ne présentait aucune altération.

J’ai ouvert le sac et je les ai trouvés bizarres. J’en ai mangé quatre ou cinq en me rendant vers le four pour sortir mon plat. Plus ça allait, plus je trouvais que ça sentait drôle dans la cuisine. Je me suis approché (de la table), j’ai senti le sac et j’ai aperçu une boule de poil dans le milieu du sac , raconte-t-elle avec dégoût.

Prise d’un haut le cœur, elle n’en croyait pas ses yeux.

Elle m’a demandé de regarder dans le sac. Elle m’a dit : "j’ai vu du poil". Je me disais voyons, ça ne se peut pas. J’ai pris le sac et j’ai à mon tour senti une odeur nauséabonde. J’ai vu au milieu des chips un morceau de poil, une petite boule de poil. J’ai dis : "oui il y a quelque chose dans le sac". Je suis allé dans le garage pour vider le sac complètement et vérifier. J’y ai trouvé une souris , poursuit son conjoint Marc Casademont.

Un couple affirme avoir trouvé une souris morte dans un sac de croustilles. Photo : Denise Desrosiers

Le sac aurait été acheté en octobre. Depuis plus de deux mois maintenant, le couple multiplie les appels et les démarches. La retraitée du domaine des finances a d’abord fait appel à Info santé et au centre antipoison.

J’avais peur qu’il y ait une toxine ou une bactérie. J’ai eu très peur pour ma santé. Je n’ai pas dormi de la nuit. J’avais mal à la tête, de la diarrhée et je ne me sentais vraiment pas bien , relate-t-elle.

Ils ont contacté la direction du magasin à grande surface où les croustilles avaient été achetées. Un rapport d'événement a été produit. Ils ont ensuite déposé une plainte au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Ils nous ont demandé de transmettre une série de photos, les informations écrites sur le sac et surtout de regarder s’il y avait des excréments dans le sac. Le fait qu’il n’y en avait pas me laisse croire que la souris était déjà morte au moment où elle s’est retrouvée dans le sac , poursuit monsieur Casademont.

Ils ont dit que s’il y en avait eu, c’est là que j’aurais pu être très malade. J’ai contacté mon médecin. Il m’a dit que j’avais subi un traumatisme , renchérit Denise Desrosiers.

Une joute de ping-pong

Par courriel, le MAPAQ a expliqué à Radio-Canada que ce genre de signalement est rare et inhabituel , ajoutant qu’il est important de savoir que lorsqu’un consommateur découvre un corps étranger dans un aliment, il est préférable de communiquer le plus rapidement possible avec le MAPAQ . Nous demandons aussi à la personne plaignante de conserver le corps étranger (si possible) et le produit intact (si possible). Par la suite, le produit est prélevé au domicile et acheminé au laboratoire pour analyse.

Mais le cas de Denise Desrosiers est particulier. Les croustilles ont été achetées dans un magasin du Québec. La compagnie possède plusieurs usines au pays et son siège social est basé aux États-Unis.

Le MAPAQ précise dans ce même courriel être responsable de vérifier les entreprises qui vendent leurs produits uniquement sur le territoire québécois .

C’est donc ce qui explique que la plainte a été transférée à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Nous sommes depuis, sans nouvelles de personne , explique le couple.

Un représentant de la compagnie de croustilles aurait mentionné vouloir récupérer le sac et la souris pour analyse , mais le couple refuse pour l’instant de leur rendre, dans l’attente d’une directive claire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. On s’est dit que si on donnait ça à la compagnie, probablement que tout disparaîtrait. On ne s’attend pas à rien, mais la prochaine fois quelqu’un pourrait véritablement tomber malade.

Denise Desrosiers et Marc Casademont ont l’impression que personne ne les croit. C’est ce qui m’a blessé le plus , mentionne-t-elle.

Au moment d’écrire ces lignes, ni le représentant du magasin à grande surface ni celui de la compagnie de croustilles n’avait retourné notre appel, pas plus que l’Agence canadienne d’inspection des aliments.