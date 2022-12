Une Winnipégoise agresse trois personnes avec un marteau à Winnipeg

Une femme de Winnipeg armée d’un marteau a agressé une passante qui a refusé de lui donner une cigarette lundi en fin d'après-midi au coin de l'avenue St Matthews et de la rue Maryland, proche du centre-ville de la capitale manitobaine. Deux autres personnes, venues pour aider la victime, ont aussi reçu des coups.

La police a pu interpeller l’agresseuse sans résistance. Le marteau ainsi qu’un couteau ont été saisis. La police a ensuite pu constater que les victimes n’avaient aucune blessure majeure et n’ont pas eu besoin d’intervention médicale.

L’unité des crimes majeurs a pris en charge l’enquête et a appris que peu avant cet incident, la suspecte aurait attaqué un commerce, a quelques mètres du lieu de l’agression. La dame aurait volé de la marchandise et lorsqu'un employé du magasin est intervenu, elle l'aurait menacé avec son marteau et a pris la fuite.

La Winnipégoise est accusée de plusieurs infractions et est en détention.