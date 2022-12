Il faut en faire plus pour les itinérants, disent des organismes

Dans une lettre ouverte, le Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) sollicite l’aide du gouvernement et dénonce une situation alarmante.

Cette année encore, les mesures hivernales déployées sont loin d’être suffisantes pour répondre à l’ensemble des besoins des personnes en situation d’itinérance à Québec , est-il écrit.

Pour y remédier, le regroupement réclame un meilleur financement et une plus grande autonomie d’action . De quoi faire face à la demande.

Les ressources en hébergement d’urgence sont à pleine capacité , est-il déploré.

Éric Boulay, le directeur général de Lauberivière, ne peut qu'acquiescer. En novembre, un soir, on a battu notre record avec 29 refus , révèle-t-il.

Des gens de la classe moyenne qui s'endettent

Et cet afflux de personnes dans le besoin ne date pas d’hier. Entre 2017 et 2021, Lauberivière a enregistré une augmentation du nombre de couchers de 66 %. Au fil du temps, le visage de l’itinérance a évolué.

On n’est plus dans le cliché de l’homme de 40 ans, ivrogne chronique, avec un imper beige et une bouteille à la main. Aujourd’hui, il y a de tout! On voit beaucoup de nouvelles personnes, des gens de la classe moyenne qui s’endettent et qui n’y arrivent plus , observe Éric Boulay.

La fermeture du Local en juin a accru la pression sur les organismes communautaires et services d’aide aux itinérants. Autant dire que l’initiative du YMCA Saint-Roch d’ouvrir un refuge pour la nuit, la Cheminée Nocturne, le 12 décembre apporte un peu de répit.

Aussitôt en activité, le site est déjà très achalandé. Étienne Talbot, le directeur du YMCA Saint-Roch, indique qu’en date de mardi, 259 personnes ont été hébergées, à raison d’une moyenne de 30 à 70 sans-abris par nuit.

Pas une affaire de saisonnalité

Lors du conseil municipal lundi, le maire Bruno Marchand a été interrogé par des citoyens sur sa politique pour venir en aide aux plus démunis, alors qu’il avait fait de l’itinérance zéro une promesse de campagne.

Il a admis que le dossier n’avançait pas suffisamment vite à son goût et a réitéré sa détermination à agir.

Si un itinérant succombe dans la rue à cause du froid, qui sera responsable? La question a été posée lundi à Bruno Marchand. Il a répondu que cet enjeu n’était pas uniquement du ressort de la mairie.

Le RAIIQ lance lui aussi le débat au sujet de l’imputabilité en cas de décès d’une personne forcée de survivre à une nuit à l’extérieur. Ce à quoi Éric Boulay rappelle que l’itinérance n’est pas une affaire de saisonnalité.

Des demandes, on en a tout au long de l’année , souligne le responsable de Lauberivière.

Avec la collaboration de Louis Gagné