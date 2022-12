Les discussions pour l’acquisition de la gare par la Ville d’Amqui relancées

La Ville d'Amqui a relancé les discussions avec VIA Rail dans le but de transférer la propriété de la gare à la Municipalité.

Le conseil municipal a adopté lundi soir une résolution qui entérine une entente de principe avec l'entreprise afin de discuter des modalités du transfert.

Avant de finaliser l'acquisition du bâtiment, il reste encore aux parties à déterminer quelles sortes de travaux celui-ci nécessite et qui, de VIA Rail ou de la Ville, devra en assumer les coûts.

La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, indique avoir relancé les démarches afin d'éviter que le bâtiment ne dépérisse davantage.

On ne veut pas que la gare devienne dans un état où il ne sera plus possible de faire des rénovations, parce que ça va être trop désuet. Durant les dernières années, on sait que VIA Rail n’a pas investi d’argent dans la gare , explique Mme Blanchette.

« On veut que la gare demeure ouverte. On ne veut pas que VIA Rail décide pour n'importe quelle raison de placarder la gare. » — Une citation de Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui

Sylvie Blanchette prévoit un transfert de propriété au courant de l'année 2023. L'élue compte d'ailleurs demander l'avis de la population d'Amqui quant à la fonction future du bâtiment.

Je veux avoir la vision des gens d’Amqui, qui vont nous dire ce qu’ils veulent avec la gare , explique-t-elle.

Son prédécesseur, Pierre D'Amours, avait déjà entamé des discussions avec VIA Rail en 2018, qui n'avaient alors pas abouti.

La gare d'Amqui est protégée depuis 1993 par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales. Selon le gouvernement du Québec, elle possède une valeur patrimoniale supérieure.

De son côté, VIA Rail confirme dans une déclaration écrite que les deux parties sont parvenues à une entente de principe sur le transfert de propriété de la gare d’Amqui.

« Plusieurs points restent à discuter afin de finaliser le partenariat », écrit la direction de l'entreprise par courriel, ajoutant que les modalités de l'entente demeurent confidentielles.