Hausse de 4,75 % des taxes à Thurso : le maire pointe du doigt la fermeture de Fortress

L’arrêt de la production de pâte de cellulose à la papetière, depuis plus de trois ans, entraîne ainsi une perte de revenus au niveau de la Ville de Thurso de 13 % , souligne le maire en entrevue à Radio-Canada, mercredi.

Benoit Lauzon, maire de Thurso (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Thurso récolte un montant de 3,7 millions $ par année en revenus tirés des taxes foncières. On a une perte d'un peu plus de 500 000 $ de revenus de Fortress, ce qui est énorme sur notre budget , enchaîne Benoit Lauzon.

À l'heure actuelle, la papetière sert de lieu de traitement des eaux usées de la municipalité. Cette partie de l'usine en activité rapporte 400 000 $ en taxes foncières.

L'usine de Fortress transformait des produits forestiers en cellulose pour la confection de vêtements (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

C'est certain que si jamais il y a [...] un arrêt total de la papetière [...] on va la perdre à long terme, ce qui va avoir un autre impact , craint le maire de Thurso.



« C'est majeur, c'est vraiment majeur, la papetière étant fermée. » — Une citation de Benoit Lauzon, maire de Thurso

L'important pour nous, c'est de continuer à travailler avec le gouvernement du Québec pour la relance de la papetière le plus rapidement possible , insiste le maire de Thurso, qui plaide en faveur du redémarrage de la production de pâte à l’usine de Fortress.

Au début du mois de décembre, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, a dit de la relance de ce type d’activités que « ce projet-là n’est plus sur la table ».

Une hausse de taxes équivalente à 1,75 $ par semaine

Le chiffre de 4,75 % a l'air gros, mais dans une municipalité comme chez nous, il ne faut pas seulement regarder le pourcentage , explique le maire de Thurso, Benoit Lauzon, en parlant de la hausse des taxes foncières qui est prévue en 2023.

La hausse des taxes foncières pour les propriétaires d’une résidence évaluée à près de 200 000 $ représentera une augmentation de 1,75 $ par semaine , ajoute-t-il.

La Ville de Thurso en Outaouais, au Québec Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

« C'est l'équivalent d'un café chez Tim Hortons par semaine. Ce n'est vraiment pas beaucoup, l'augmentation de taxes foncières. » — Une citation de Benoit Lauzon, maire de Thurso

L’inflation et le dépôt d’un nouveau rôle d'évaluation foncièere en 2021 s’ajoutent à la liste des éléments en cause derrière la hausse des taxes foncières. Leurs effets sont non négligeables sur le budget adopté par la Ville pour l’année 2023.

Le maire soutient également que les taxes d’eau et d’ordures seront les mêmes qu’en 2022. Il assure que les services demeureront abordables, tels que les camps de jour.