L’Alberta présente un plan pour réduire les temps d’intervention des ambulanciers

Le gouvernement albertain a annoncé mercredi, à Calgary, un plan pour optimiser les interventions des ambulanciers paramédicaux, en leur permettant de se concentrer uniquement sur les transferts médicaux et de se libérer des interventions ne nécessitant pas de soins.

Les patients Albertains attendent trop longtemps qu'une ambulance arrive pour les transporter. [...] À compter d'aujourd'hui, au lieu d'utiliser des ambulanciers paramédicaux pour des transferts de patients non médicaux, Services de santé Alberta va recourir à un autre mode de transport , a indiqué à cette occasion la première ministre Danielle Smith.

Les interventions non médicales concernent, par exemple, les transferts à domicile de patients dont l’état de santé ne nécessite pas de soutien médical pendant le trajet et qui sont capables de prendre soin d'eux-mêmes. Il s’agit, entre autres, de patients qui sont déjà autorisés à prendre congé de l’hôpital.

Notre objectif est d'avoir plus d'ambulances disponibles pour les appels d'urgence et moins d'ambulances et d'ambulanciers paramédicaux inutilement mobilisés lorsque les soins médicaux ne sont pas nécessaires , a souligné le gouvernement dans un communiqué.

La santé publique de la province espère que la mise en œuvre du nouveau plan va permettre à ce que 15 % des transports soient détournés des services médicaux d'urgence. Les ambulanciers paramédicaux pourraient ainsi répondre à environ 70 transferts médicaux de plus par jour.

Selon le ministre de la Santé, Jason Copping, les appels au 911 ont connu une augmentation soutenue et les ambulanciers attendent plus longtemps aux urgences.

Désormais, a-t-il dit, nous allons établir des lignes directrices afin que les équipes de soins puissent prendre des décisions cliniques sur le déplacement des patients en utilisant la bonne ressource au bon moment pour libérer les ambulances .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le ministre de la Santé, Jason Copping, affirme que les appels au 911 ont connu une augmentation soutenue de 30 % dans la province. Photo : Radio-Canada

Le nouveau plan contribuerait à améliorer les temps de réponse, mais aussi le flux hospitalier, ce qui permettrait à son tour d’optimiser l'utilisation des lits des services d'urgence.

Remboursement des frais de transport de certains patients

Le mode de transport que propose le gouvernement comprend les navettes communautaires, les taxis accessibles aux fauteuils roulants et d'autres options disponibles localement .

Il suffit que le véhicule soit suffisamment équipé pour pouvoir sécuriser une civière en la harnachant comme il faut, a ajouté le Dr John Cowell, administrateur de Services de santé Alberta

Le gouvernement a précisé que chaque zone aura une liste de fournisseurs pour tous les hôpitaux , et que Services de santé Alberta couvrira les frais de transport des patients qui ne sont pas financièrement en mesure de le faire .

Le gouvernement rappelle que le programme a été testé avec succès dans des villes comme Calgary, Bonnyville, Valleyview, Athabasca et Saint-Paul, et ce, pendant six mois. Il s’agit maintenant de le généraliser pour rationaliser les ressources disponibles , a souligné Nicholas Thain, gestionnaire à Services de santé Alberta.

Une annonce hors sujet, selon l’opposition

L’opposition officielle représentée par le Nouveau parti démocratique (NPD) croit pour sa part que cette annonce ne correspond pas à ce que les ambulanciers réclament.

Selon David Shepherd, son porte-parole en matière de santé, les ambulanciers ont trois demandes qui, encore une fois, ont été ignorées par le Parti conservateur uni . Il a cité à ce propos le respect de leurs heures de travail; l’offre de postes à temps plein à tous les ambulanciers qui travaillent à temps partiel et à forfait; et la réduction du nombre d'appels pour des cas de surdose en offrant plus de services à même de contribuer à réduire les méfaits liés aux stupéfiants.

David Shepherd a dit par ailleurs craindre que le recours généralisé à des véhicules non médicaux pour les transferts de patients ne soit simplement un pas vers la privatisation ou davantage de privatisation des services d'ambulance dans la province.