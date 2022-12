Vivre un deuil pendant la période des fêtes peut s’avérer difficile

Ce qui rend les choses plus difficiles, c'est que notre société évite les émotions difficiles. En particulier le deuil. Ils se sentent encore moins connectés et plus isolés. C’est ça qui peut rendre les choses plus difficiles , affirme la résidente de Saskatoon, rappelant que le deuil est une émotion humaine auquel toute personne fera face un jour ou l’autre.

C’est quelque chose qu’on va vivre toute notre vie, ça va toujours remonter. Alors juste de s'écouter soi-même pour voir quelle est ma capacité, quelles sont les limites que je dois placer pour moi même, qu’est-ce que je peux faire qui va assurer que je ne suis pas isolé ? , déclare Karla Combres.

À lire aussi : Surdoses en Saskatchewan : 336 décès en seulement neuf mois

Afin d’aider les gens à traverser des moments difficiles, elle propose des gestes simples, comme allumer une chandelle à la mémoire de l’être qu’on a perdu.

Selon elle, un souvenir ou un rituel peuvent perdurer dans le temps. Par exemple, si la personne aimait faire du bénévolat, de continuer d’en faire, en son honneur.

Par ailleurs, Karla Combres précise que c’est important d’offrir de l’appui de manière concrète à la personne qui a perdu un proche. Ainsi, elle rappelle que la douleur d’un deuil sera différente d’une personne à l’autre.

« Le plus important c’est la présence, c’est l'écoute. D’avoir une tendresse et une sensibilité. » — Une citation de Karla Combres, célébrante et accompagnatrice dans le deuil

Elle souligne également qu'il faut avoir de la tendresse et ne pas essayer d’offrir des solutions à la personne endeuillée, car la perte de quelqu'un ce n’est pas quelque chose qui se résout.

C’est très important de marquer ces choses, soit d’une façon personnelle et très limitée ou bien en cérémonie avec plusieurs personnes , affirme Karla Combres.

Avec les informations de Geneviève Patterson et Fatoumata Traoré