La santé publique prône la prudence lors des rassemblements des fêtes

L'influenza, le virus respiratoire syncytial et la COVID-19 circulent énormément dans la province en ce moment. Le médecin-chef du département de l’urgence au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bruno Hamel, rappelle quelles sont les mesures à prendre pour limiter la propagation.

Le masque, le lavage des mains, la distanciation... La chose importante, c'est de s’isoler quand on a des symptômes et d'éviter aussi les personnes qui sont à risque d'être malades : les personnes immunosupprimées, les personnes dont le système de défense est moins bien garni.

Le Dr Hamel explique qu’il existe d’autres portes que l’urgence si on a besoin de consulter un professionnel de la santé. Consulter un pharmacien ou appeler la ligne 811 sont, selon lui, des méthodes efficaces pour avoir des réponses.

Pour les enfants, il y a même une ligne pédiatrique pour le 811. Ces gens-là ont une bonne expérience et ils ont tout ce qu'il faut en main pour vous diriger, vous conseiller. Quand on a des problèmes qui sont plus chroniques, qui ne sont pas aigus, l'urgence, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit , soutient Bruno Hamel.

Il mentionne toutefois que si notre état général se dégrade rapidement, il ne faut pas hésiter à se rendre à l’urgence. Certains virus comme l'influenza peuvent entraîner des conséquences graves.

« L'influenza entraîne un bon lot d'hospitalisations. Tous ces virus-là peuvent apporter des complications comme des infections bactériennes, entre autres, qui donnent des symptômes plus graves et qui rendent les gens plus malades. » — Une citation de Bruno Hamel, médecin-chef, département de l'urgence régionale

Le Dr Hamel rappelle d’éviter les rassemblements en cas de symptômes d’allure grippale surtout lorsqu’il y a des bébés et des personnes âgées.

D’après le reportage de Béatrice Rooney