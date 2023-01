Rapides et gastronomiques, les aires de restauration se transforment dans l’Ouest

Fusion de la restauration rapide et de la gastronomie, des aires de restauration haut de gamme se multiplient dans les grandes villes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

À quelques enjambées du centre-ville de Calgary, le District incarne ce nouveau concept de restauration rapide. Comme toutes les aires habituelles, la commande se fait à la caisse et la nourriture est servie dans des boîtes à emporter et des plats jetables.

Les aires de restauration comme celle du District à Calgary veulent offrir des plats plus haut de gamme que les aires traditionnelles. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

La différence se voit de l’autre côté du comptoir. Cinq chefs bien établis sur la scène culinaire de Calgary composent l’offre gustative.

Nous faisons le pont entre la rapidité, le côté détendu et l’exécution haut de gamme , explique l’un des restaurateurs, le chef Duncan Ly. Les produits que nous utilisons sont de meilleure qualité. Nous pouvons accroître les parfums et être un peu plus créatifs qu’une aire de restauration normale.

Les poissons de son emplacement Green Fish sont tous issus de la pêche durable, cite-t-il en exemple. Son autre emplacement Takori offre un taco de bœuf bulgogi au menu.

Un concept qui a fait ses preuves à l’international

Pour le concepteur de l’aire de restauration, le vice-président à CBRE, John Moss, c’est ce que souhaitait la clientèle de Calgary. Les consommateurs en veulent plus pour leur argent. Ils veulent une expérience haut de gamme et c’est ce que nous voulions leur offrir , explique-t-il.

Le chef Duncan Ly apprécie le sentiment de communauté qui s'est créé avec les autres chefs de la halle alimentaire The District. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Le concept est né il y a une dizaine d’années en Europe. Le magazine culinaire Time Out a réuni sous un même toit la crème de la crème des chefs à Lisbonne, au Portugal. Cinq autres Time Out Market se sont établi dans le monde en 2019 dont un à Montréal.

Des exemples similaires ont ensuite poussé dans la métropole québécoise et à Toronto. Dans la dernière année, une poignée se sont développés en Alberta. Un Time Out Market devrait voir le jour à Vancouver à la fin de 2024.

Tremplin pour des aspirants chefs

Selon Maëlle Piquée, directrice générale marketing à JustCook Kitchens, le concept fonctionne bien parce qu’il élimine de nombreux obstacles pour les restaurateurs.

Son groupe a poussé un peu plus loin la fusion entre restaurant et restauration rapide à son emplacement appelé 5th St. Food Hall à Edmonton.

À Edmonton, la halle alimentaire 5th St. offre quatre cuisines différentes dans une salle à manger commune. Photo : Radio-Canada

JustCook Kitchens y offre quatre cuisines à quatre chefs différents, mais une salle à manger commune avec serveurs, barman et un gestionnaire. Pour un restaurant, beaucoup des coûts sont dans la gestion du personnel de restauration, serveur, bar, des choses comme ça. Nous pouvons aider en offrant le même nombre de personnes, mais à plusieurs restaurants à la fois , explique-t-elle.

La halle alimentaire a ouvert en octobre 2021 et, selon Maelle Piquée, la fréquentation a déjà augmenté de 20 % à 30 %. Le groupe se prépare à ouvrir un deuxième emplacement dans la capitale albertaine.

« On essaye vraiment de faire émerger le meilleur de la cuisine locale. » — Une citation de Maëlle Piquée, directrice marketing JustCook Kitchens

Un défi culinaire

À Calgary, le chef Roy Oh constate les mêmes avantages. En temps de pénurie de personnel, son emplacement au District n’a besoin que de trois employés pour fonctionner pendant l’heure de pointe du dîner et ses travailleurs n’ont pas besoin d’autant d’expérience que ceux dans son restaurant. Le plat le plus long se prépare en moins de six minutes.

Le chef Roy Oh se cherchait un endroit pour centraliser sa vente à emporter et a été conquis par le concept du District. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Faire du rapide, mais gastronomique a stimulé la créativité du chef. C’est assez satisfaisant et tout un défi de créer un menu plus rapide, qui peut être reproduit à grand volume en peu de temps , souligne-t-il.

Il constate aussi que cet emplacement de restauration rapide et de vente à emporter sert de vitrine à son restaurant physique et vice-versa.

Son unique souhait est que plus de Calgariens délaissent le télétravail et reviennent fréquenter les bureaux du centre-ville pour solidifier un peu plus sa clientèle.