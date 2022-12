Regard sur 2022 : les sports en 10 temps

Des succès de Marie-Philip Poulin et Laurent Dubreuil aux championnats remportés par le Rouge et Or et les Capitales, les athlètes et équipes sportives de la grande région de Québec ont connu une année spectaculaire. Retour en 10 temps sur 2022.

La gardienne de but Ann-Renée Desbiens (à droite) et Marie-Philip Poulin (au centre) au moment de recevoir leur médaille d'or à Pékin. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

1 - Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens en or

En sautant sur la patinoire en finale des Jeux de Pékin, Marie-Philip Poulin a encore bien en tête la défaite en tirs de barrage subie quatre ans plus tôt, à PyengonChang, aux mains des Américaines. Pas question cette fois de revenir à la maison avec une médaille d'argent au cou. Auteure de deux buts, la hockeyeuse beauceronne guide l'équipe canadienne à une victoire de 3-2 face aux États-Unis.

Les exploits offensifs de la capitaine n'ont égal que le brio d'Ann-Renée Desbiens devant le filet. En cinq matchs comme titulaire, la gardienne de but de Clermont maintient un pourcentage d’arrêt de 0,940 et une moyenne de but alloué de 1,80, mettant la main sur sa première médaille d'or olympique.

Le Lévisien Laurent Dubreuil a remporté la médaille d'argent au 1000 m en patinage de vitesse sur longue piste, aux derniers Jeux olympiques à Pékin. Photo : Getty Images / Sarah Stier

2 - Laurent Dubreuil et Éliot Grondin en argent

Champion du monde en titre et meneur au classement de la Coupe du Monde au 500 m, Laurent Dubreuil débarque aux Jeux de Pékin avec l’intention de remporter l’or sur sa distance fétiche.

Déception, le Lévisien termine l’épreuve au pied du podium, au 4e rang. Quelques jours plus tard, il saute sur la glace au 1000 m, sans attente. Et voilà que le patineur de 29 ans cause la surprise en grimpant sur la deuxième marche du podium, remportant la première médaille olympique de sa carrière.

Quant à Éliot Grondin, 20 ans, il vit déjà ses deuxièmes Jeux olympiques. Venu pour apprendre en 2018, le planchiste prodige de Sainte-Marie débarque cette fois à Pékin comme l’un des principaux prétendants au trône en snowboard cross.

Il ne déçoit pas. En finale chez les hommes, seul l’Autrichien Alessandro Haemmerle, du bout de sa planche, parvient à devancer le Québécois au fil d’arrivée. Et Grondin ne se contente pas d’une médaille d'argent. Quelques jours plus tard, il ajoute le bronze à sa collection à la compétition mixte par équipe avec Meryeta O’Dine.

Le Québécois Antoine Lehoux (no 28) surveille de près un attaquant tchèque. Photo : Gracieuseté de Hockey Canada

3 - Une première médaille paralympique pour Antoine Lehoux

Militaire en devenir, Antoine Lehoux se rendait à une cérémonie en l'honneur d'anciens combattants pour le jour du Souvenir lorsque l'autobus dans lequel il prenait place s'est renversé dans une courbe, à Beauceville. Amputé d'une jambe à la suite de l'accident, le jeune de 19 ans a éventuellement été initié au parahockey à la base militaire de Valcartier, où il s'est vite trouvé un excellent modèle : Dominic Larocque, gardien de but vedette de l'équipe canadienne.

Près de 10 ans après son accident, c'est avec ce dernier comme coéquipier dans l'uniforme unifolié qu'Antoine Lehoux a vécu son premier tournoi paralympique. Lehoux, de Thetford Mines, et Larocque, de Québec, ne sont pas rentrés à la maison les mains vides. Les Canadiens ont mis sur la main la médaille d'argent à Pékin, étant vaincus 5-0 en finale par la puissante équipe américaine.

Marion Thénault, Miha Fontaine et Lewis Irving après avoir remporté la médaille de bronze à l'épreuve mixte par équipes aux Jeux olympiques de Pékin Photo : Getty Images / Al Bello

4 - Le Québec Air Force 2.0 s’envole

Annoncés comme la prochaine génération dorée du ski acrobatique québécois, les jeunes sauteurs entraînés par Nicolas Fontaine à Lac-Beauport ont fait leur marque à l'international en 2022.

Aux Jeux olympiques de Pékin, Miha Fontaine, 18 ans, et Marion Thénault, 21 ans, font équipe avec le vétéran Lewis Irving pour mettre la main sur la médaille de bronze à l’épreuve de sauts par équipe.

Un mois et demi plus tard, deux autres sauteurs de Québec, Victor Primeau, 18 ans, et Flavie Aumond, 19 ans, sont sacrés champion et championne du monde junior.

Guy Lafleur et son fils Martin, souriants devant un chandail des Remparts, en 1988 Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Jacques Deschênes / Tous droits réservés

5 - Au revoir, Guy Lafleur

Six mois après avoir été honoré à Québec, Guy Lafleur s’éteint le 22 avril des suites d’un long combat contre le cancer du poumon, laissant plusieurs générations d’amateurs de hockey en deuil.

Au-delà de ses glorieuses années avec le Canadien, le Démon blond aura aussi gardé un lien spécial avec la ville de Québec tout au long de sa vie. De ses victoires au Tournoi pee-wee avec l’équipe de Thurso à la conquête de la Coupe Memorial avec les Remparts, en passant par sa fin de carrière dans l’uniforme des Nordiques, Guy Lafleur a toujours aimé la capitale nationale.

Vainqueur de la Coupe Memorial à sa première saison derrière le banc des Remparts, en 2006, Patrick Roy est toujours en quête d'un deuxième titre. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

6 - La dernière saison de Patrick Roy derrière le banc

Le soir de l’élimination des Remparts en demi-finale de la LHJMQ en mai, Patrick Roy crée la surprise en se disant indécis sur son avenir derrière le banc de l’équipe.

Je suis rendu à 56 ans. Je suis dans l'autobus à Cap-Breton, puis mes chums sont en train de jouer au golf en Floride. Tu te dis : "Cr***, je fais quoi icitte moi là?" , lance le Diable rouge en chef, dans son franc-parler habituel, quelques jours plus tard­.

Après réflexion, l’ex-numéro 33 décide finalement de rester en poste pour ce qui sera vraisemblablement sa dernière saison comme entraîneur-chef avant de céder les rênes de l’équipe à Simon Gagné.

Roy est clair. Il revient avec les Remparts pour gagner. Les Bolduc, Rochette, Gaucher et autres offriront-ils à leur entraîneur la Coupe du Président? La réponse au printemps 2023.

Les Capitales sont les champions 2022 de la ligue Frontière. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

7 - Les Capitales champions de la ligue Frontière

La pandémie a reporté de deux ans l’arrivée des Capitales dans la ligue Frontière, mais l’équipe n’a pas raté son entrée.

Menée par deux dominants joueurs québécois Miguel Cienfuegos et David Glaude, le puissant releveur Jeffry Parra et un solide enclos de releveurs, la troupe de l'entraîneur Patrick Scalabrini impose vite sa loi aux 15 autres équipes du circuit de baseball indépendant.

Les Capitales remportent le championnat de la saison régulière, ex aequo avec les Wild Things de Washington, avant d’arracher le titre des séries aux Boomers de Schaumburg, devant une foule en liesse au stade Canac.

Les joueuses du Rouge et Or ont soulevé le trophée de championnes provinciales devant leurs partisans. Photo : Yan Doublet / Rouge et Or

8 - L’automne des championnats du Rouge et Or

Le Rouge et Or a amassé sa large part de titres nationaux depuis le début des années 2000, mais jamais les équipes sportives de l’Université Laval n'ont connu un automne aussi faste que celui de 2022.

Au rugby, l’équipe de François Vachon-Marceau remporte ses cinq premiers matchs par un différentiel de 280 points à zéro, en route vers la première saison parfaite de son histoire. En finale canadienne, les Lavalloises l'emportent 22-5 face à l’Université Queen’s.

Au cross-country féminin, Jessy Lacourse et Catherine Beauchemin unissent leurs forces pour guider le Rouge et Or à un deuxième titre national consécutif.

Au football, la troupe de Glen Constantin met fin, le 16 octobre, à une série de cinq défaites consécutives face aux Carabins de l’Université de Montréal. Ses démons exorcisés, le Rouge et Or ne perdra plus de la saison. Joueur par excellence au pays, le receveur vedette Kevin Mital aide l’équipe à battre coup sur coup les Carabins, les Mustangs de Western et les Huskies de la Saskatchewan pour remporter la 11e Coupe Vanier de son histoire.

En plus des trois titres canadiens, deux autres équipes du Rouge et Or – celles de soccer féminin et de cross-country masculin – terminent l'automne sur la deuxième marche du podium national.

Le Canada remporte sa première Coupe Davis. Photo : afp via getty images / JORGE GUERRERO

9 - La séquence victorieuse de Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime remporte le premier tournoi ATP de sa carrière dès février, mais c’est vraiment à l’automne qu’il s’envole vers le sommet du classement mondial.

En octobre et novembre, l’athlète de L’Ancienne-Lorette colle 16 victoires consécutives pour remporter coup sur coup les tournois de Florence, Anvers et Bâle. Il se paie au passage le numéro un mondial, Carlos Alcaraz, pour la deuxième fois en un mois et demi.

Cerise sur le sundae, le joueur de tennis de 22 ans guide l’équipe canadienne à une première conquête de la Coupe Davis, fin novembre. La saison 2023 s’annonce grandiose.

Patrice Bergeron Photo : Reuters / Eric Hartline

10 - 1000 points pour Patrice Bergeron

Difficile de trouver un joueur de hockey aussi unanimement aimé et respecté par ses pairs que Patrice Bergeron. Après avoir jonglé avec l’idée d’accrocher ses patins pendant la saison morte, le hockeyeur de L’Ancienne-Lorette est de retour dans l’uniforme des Bruins pour une 19e saison.

Le capitaine reprend sa place au centre du premier trio de l’équipe aux côtés de son fidèle ailier gauche Brad Marchand. C’est d’ailleurs un but de ce dernier qui confère à Bergeron le 1000e point de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, le 21 novembre.

Patrice Bergeron est le 94e joueur de l’histoire du circuit Bettman, et le premier originaire de la région de Québec, à atteindre ce prestigieux plateau.