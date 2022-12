Aujourd’hui « mamie », la ministre Roy est convaincue d’avoir l’expérience professionnelle et personnelle pour son ultime défi : trouver une place en garderie aux 37 000 enfants toujours sur la liste d’attente au Québec.

Il faut avoir complété le réseau d’ici la fin du mandat, dans quatre ans , explique Suzanne Roy dans sa première entrevue à Radio-Canada.

Bien qu’elle salue le travail de son prédécesseur Mathieu Lacombe, la nouvelle ministre reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire. Depuis que le « Grand chantier pour les familles » a été lancé, il y a un an, beaucoup de données ont circulé concernant la création de places. Difficile, donc, de s’y retrouver dans ce plan d’action.

Suzanne Roy affirme que 8940 nouvelles places ont été créées en une année, mais on est encore loin du compte. Il faut continuer la construction. On parle de 30 000 places dans les CPE et de 52 000 à 55 000 conversions de places non subventionnées en places subventionnées.

Objectif : une politique nationale

Suzanne Roy veut notamment se concentrer sur une politique nationale pour mettre fin au far west dans l’attribution des places, un irritant majeur pour de nombreux parents.

Selon une enquête menée par l’Institut de la statistique du Québec, près de la moitié d'entre eux, soit 47 %, affirment que leurs recherches pour trouver une garderie a été « assez » ou « très » difficile. Une situation également décriée par la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc.

Le site La Place 0-5 a fait l’objet de toutes les critiques ces dernières années. Comme il s’agit du seul guichet d’accès aux services de garde au Québec, les prestataires ont l’obligation légale d’y recourir exclusivement pour combler leurs places, mais plusieurs d’entre eux ont contourné l'obstacle en donnant des places à des enfants non inscrits. Pendant ce temps, de nombreux parents attendent, dans l’absence de suivi.

Il y avait des politiques d’admission différentes d’un centre de la petite enfance à un autre et d’un bureau coordonnateur à un autre, explique la ministre Roy. Nous, on veut avoir une politique nationale d’admission avec les mêmes règles pour tout le monde.

« Il faut savoir où on se trouve dans la liste d’attente; on saura alors quand ça va être possible d’avoir une place. Les parents vont savoir où ils sont rendus dans la file pour tel service de garde, par exemple. Ça va être extrêmement sécurisant pour eux. » — Une citation de Suzanne Roy, ministre de la Famille du Québec

Deux ans pour créer la « nouvelle » liste d’attente

La nouvelle ministre se donne deux ans pour mettre en place la nouvelle liste d’attente. Déjà, le guichet unique Place 0-5 a été rapatrié au ministère de la Famille, il y a environ un mois. Une nouvelle équipe comprenant 27 personnes-ressources a ainsi été constituée, notamment pour le service à la clientèle.

Les comités coordonnateurs dans les régions vont étudier de façon plus détaillée où sont réellement les besoins, où il y a une mouvance et où il faut prévoir, précise Suzanne Roy.

« Par exemple, si on a une grande entreprise qui ouvre dans une municipalité avec 2000 emplois, on peut s’attendre à ce qu’il y ait une demande de services de garde supplémentaires dans cette région-là. On peut mieux planifier nos choses. La liste va nous le permettre. » — Une citation de Suzanne Roy, ministre de la Famille du Québec

Le ministère compte sur l’afflux de données pour lui permettre d’étudier la mobilité des familles et de mieux définir leurs besoins. La date de naissance de l’enfant sera utilisée comme référence pour l’inscription. En ce moment, des femmes enceintes s’inscrivent avec une date approximative d’accouchement, par crainte de ne pas obtenir de place à temps.

Avec une véritable liste d’attente, ça va nous permettre aussi d’avoir une pondération pour que les enfants plus vulnérables y aient accès eux aussi. Ça va être plus transparent , ajoute Mme Roy. Radio-Canada rapportait récemment que le ministère de la Famille élabore actuellement une grille de points afin de définir un ordre de priorité pour les enfants. Ceux qui sont handicapés ou défavorisés seraient privilégiés à l’inscription.

Des solutions en attendant

En attendant la construction parallèle de nouveaux CPE , la ministre compte sur deux avenues : la création de places temporaires et la conversion de places non subventionnées en places subventionnées à contribution réduite.

Plus de 2000 enfants ont pu trouver une place dans la dernière année grâce à des locaux temporaires aménagés par une municipalité, par exemple. Il s’agit de locaux généralement plus petits, mais conformes en matière de santé et de sécurité. Les enfants y sont accueillis plus tôt que prévu par des éducatrices pendant que leur CPE est en construction.

La ministre Suzanne Roy mise aussi beaucoup sur la conversion des places. Ce sont des parents qui payaient jusqu’à 70 $ par jour et là ils vont payer une contribution réduite, affirme-t-elle. On gagne de 12 à 24 % de places qui n’étaient pas occupées parce que c’était trop coûteux pour les parents.

Pour arriver à ses objectifs, Suzanne Roy se dit consciente d’un défi majeur : la pénurie de main-d’œuvre. Québec doit trouver pas moins de 18 000 employés, à terme, afin de compléter son réseau de garderies. Pour y parvenir, la ministre compte sur les hausses salariales de 18 % consenties l’an dernier et sur une plus grande valorisation du rôle des éducatrices.