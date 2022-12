Fin du service communautaire d’internet haute vitesse à Nouvelle en 2023

En 2007, les Nouvellois ne bénéficiaient d'aucun réseau internet haute vitesse. Nulle entreprise privée n'offrait encore ce service sur le territoire.

Avec les grandes montagnes, ce n'était pas évident pour eux de s’installer ici , raconte la mairesse, Rachel Dugas.

Dès lors, le conseil municipal avait pris la situation en main en lançant un projet pilote dans le but de connecter, par lui-même, l'ensemble des foyers à un réseau de qualité à partir de bandes passantes acheminées par Telus.

« Le conseil en place avait été très visionnaire et proactif de permettre ce service aux citoyens. Ils ont travaillé fort et ça n’a pas toujours été facile. »

Au fil des années, le projet pilote a toutefois connu des difficultés. Certaines zones, comme le secteur Grand-Platin, étaient moins favorables à un accès internet.

C’était un tarif de 50 $ par année que tous les citoyens payaient. Tout le monde pouvait se payer ça, mais il y a des gens qui ont payé cette somme sans avoir l’offre de service parce que le réseau était inaccessible dans certains secteurs , déplore Mme Dugas.

Elle indique, de plus, que la capacité du réseau communautaire n’était pas suffisante pour les besoins des résidents, particulièrement au cours des deux dernières années.

« On était un service de dépannage qui répondait à des besoins de base. Ça fonctionnait bien, mais avec le télétravail, notre offre n’était plus adaptée. »

La mairesse indique, par le fait même, que les installations n'ont pas été entretenues et mises à niveau.

Le projet pilote d'internet communautaire a pris une autre direction en 2017, alors que l'entreprise Telus a annoncé l'élargissement de sa couverture d'internet haute vitesse sur le territoire de Nouvelle.

Comme le service de la Municipalité n'était plus concurrentiel , le conseil municipal a statué qu'il n'était plus nécessaire de le conserver.

« En 2007, on était loin d’imaginer que l’internet allait être aussi développé. 15 ans plus tard, l’offre est ici, donc on n’a plus besoin du service communautaire. »