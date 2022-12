Senneterre veut retrouver son dynamisme en 2023

La mairesse Nathalie-Ann Pelchat admet que les derniers mois ont été marqués par la fragilité de plusieurs commerces et organismes de Senneterre. Elle cite notamment les fermetures de trois restaurants, de l’école de danse ou encore l’incertitude autour de l’avenir de l’église et d’organismes comme les Chevaliers de Colomb.

« On sent une lourdeur énorme dans la population. On nous crie à l’aide, mais on est limités dans ce qu’on peut faire comme municipalité. On mise beaucoup sur notre campagne d’attractivité pour attirer de nouvelles familles. » — Une citation de Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de Senneterre

On souhaite aussi que 2023 permette d’avancer des projets comme le centre de valorisation des aires protégées, le complexe serricole ou les tourbières Lambert, qui vont générer des emplois , ajoute Mme Pelchat.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat. (Archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Senneterre entend aussi poursuivre ses efforts pour soutenir la construction de nouveaux logements. Un immeuble de six logements sera d’ailleurs construit l’été prochain, une première à Senneterre en 30 ans.

Légère hausse de taxes

Par ailleurs, le compte de taxes des contribuables sera majoré de 1,7 % en 2023. Le propriétaire d’une maison moyenne, évaluée à 120 782 $, paiera 13,56 $ de plus qu'en 2022.

Ç'a été un gros travail budgétaire assez pénible, mais on a essayé de limiter les dégâts, explique Nathalie-Ann Pelchat. Il a fallu revoir des priorités et mettre certains dossiers sur la glace, pour éviter aux citoyens une grosse augmentation de taxes. Comme bien des gens, j’aimerais pouvoir baisser les taxes. On pourrait fermer l’aréna ou la piscine, mais on n’offrirait plus la qualité de vie nécessaire pour attirer de nouveaux citoyens.

Notons que pour contrer la hausse des coûts du service de déneigement, la Ville de Senneterre augmentera le nombre de tronçons ou la neige sera déposée sur les côtés.